ISW: дефіцит снарядів для артилерії вдарить по темпах операцій Росії

Армія РФ поступово виснажує свої запаси артилерійських боєприпасів. У результаті їм важко підтримувати поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні, уточнили аналітики.

«Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним», – підсумували в ISW.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

У новорічну ніч над Києвом силами ПВО було збито 23 цілі, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.