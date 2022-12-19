Янченко виходить зі «Слуги народу» – каже, що через Олену Шуляк

Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко повідомила 19 грудня, що виходить із партії. Це рішення вона пояснила незгодою із головою партії Оленою Шуляк.

Янченко послалася на заяву пораненого військового, за якою Шуляк приїздила до нього в госпіталь, аби переконати не критикувати законопроєкт 5655.

«Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, – а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права!» – заявила Янченко.

Вона додала, що перебувати із Шуляк в одній партії означає «толерувати таку огидну поведінку».

«Написала заяву про вихід з партії «Слуга народу», – повідомила парламентарка.

Днями військовослужбовець, раніше – активіст Олег Симороз заявив, що Олена Шуляк приїхала до нього в госпіталь, де він лікується після важкого поранення. За словами Симороза, візит голови правлячої партії був пов’язазний із критикою законопроєкту про реформу містобудування, яку раніше озвучив військовий у своїх соцмережах.

Олена Шуляк наразі публічно не коментувала ані заяву Янченко, ані звинувачення Симороза.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5655 про реформу містобудування в другому читанні 13 грудня.

Перед ухваленням законопроєкт зазнав критики. Мер Києва, він же голова Асоціації міст України Віталій Кличко казав, що законопроект фактично «повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок». На думку мера столиці, документ легалізує самовільне будівництво і порушуватиме права власників земельних ділянок і мешканців громад.