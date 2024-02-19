Урсула фон дер Ляєн повідомила про наміри балотуватися на другий термін голови Єврокомісії

Лідерка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про свої наміри балотуватися на другий термін, інформує кореспондентка Радіо Свобода.

Чиновниця наголосила своїм підлеглим, якщо Конгрес Європейської народної партії (ΈΡΡ) висуне її головним кандидатом на посаду президентки Єврокомісії у березні, вона «має намір взяти на себе цю роль», а також запевнила, що «суворо дотримуватиметься усіх відповідних правил».

«Сьогодні я приймаю усвідомлене та виважене рішення: я хочу висунути свою кандидатуру на другий термін», – заявила вона на пресконференції.

Президента Єврокомісії обирають строком на п’ять років у червні. Обраний голова набуває чинності через п’ять місяців після виборів до Європарламенту. Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий «ключовий кандидат» від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

Урсула фон дер Ляєн відома своєю проукраїнською позицією, вона багато разів була в Україні за час повномасштабної війни з Росією.

Європейська чиновниця переконана, що Україна «врешті-решт досягне успіху» в своїй заявці на членство в ЄС.

Президентка Єврокомісії також впевнена, що «ЄС зможе виконати свою обіцянку щодо постачання мільйона боєприпасів Україні впродовж 12 місяців».

«Ми дуже сильно підштовхуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб досягти поставлених цілей», – сказала вона.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу 13 вересня заявила, що розширення ЄС є «каталізатором прогресу».

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами та активами ЦБ РФ. В результаті цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є замороженими. Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від цих активів.

1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн виступає за посилання санкцій щодо Росії.

Під час виступу у Верховній раді 4 листопада 2023 року вона наголошувала, що «Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями», оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, «українці вже є європейцями».

«Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ до ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд євро для вас. Це більше, ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала», – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, «важлива задача – «максимально ефективно» використовувати ці гроші, тому ЄС разом з Україною розробляли «план реформ».

«Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, бо вона вже тут. Разом ми можемо перемогти в цій битві та закінчити побудову нашого союзу. Разом ми і є Європа», – резюмувала президентка Єврокомісії.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.