Над Києвом збили два російські літаки – Залужний

Протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України о 20:30 збила над Києвом літак Військово-космічних сил Росії. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий літак російських військ. Про це 7 березня у фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Генштаб ЗСУ повідомляв вранці 7 березня про 46 збитих літаків російських військ, серед інших втрат, від початку нового вторгнення до України. Росія називає значно менші втрати військ РФ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.