На засіданні Ставки заслухали доповідь про дії ЗСУ з деокупації українських територій – ОП

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій насамперед заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій, повідомила пресслужба голови держави.

«За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні говорили про підсумки 5-ої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». «З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній і довгостроковій перспективі», – повідомили у пресслужбі президента.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська і визначили нагальні потреби сил оборони України, додали там, не навівши подробиць.

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».