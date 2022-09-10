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На засіданні Ставки заслухали доповідь про дії ЗСУ з деокупації українських територій – ОП

Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ в звільненому від військ РФ місті Куп’янську на Харківщині. Фото оприлюднене 10 вересня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій насамперед заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій, повідомила пресслужба голови держави.

«За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні говорили про підсумки 5-ої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». «З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній і довгостроковій перспективі», – повідомили у пресслужбі президента.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська і визначили нагальні потреби сил оборони України, додали там, не навівши подробиць.

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

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