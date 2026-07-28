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Президент Фінляндії «відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях» – Зеленський після зустрічі зі Стуббом

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Президент України Володимир Зеленський sз фінським колегою Александром Стуббом, архівне фото
Президент України Володимир Зеленський sз фінським колегою Александром Стуббом, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з фінським колегою Александром Стуббом у Вашингтоні 28 лютого сторони «обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії».

«Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях. Паралельно робимо все, щоб було більше захисту для українців та українок від російських ударів. Я вдячний за детальне розуміння наших потреб. Ракети для «Петріотів» буквально потрібні кожного дня», – повідомив український лідер.

Зустріч із президентом Фінляндії була для Зеленського другою цього дня у Вашингтоні – слідом за переговорами з президентом США Дональдом Трампом. Після її завершення глава української держави заявив про «хорошу зустріч» в Овальному кабінеті.

За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї», які можуть допомогти.

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Повідомляється, що зустріч Зленського і Трампа тривала близько години. Вона проходила без участі ЗМІ.

Раніше в Офісі президента повідомили, що о 19:30 (за київським часом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом. Пізніше в українського президента запланована зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.

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