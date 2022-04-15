«Ніхто не був упевнений, що ми вистоїмо» – Зеленський про перший день вторгнення

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері 15 квітня, за підсумками 50-го дня протистояння російській агресії, згадав перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого.

«Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. Зокрема й сильні світу цього. Мʼяко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії. Але й вони не знали нас. І вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу. Нашу можливість жити так, як цього хочемо саме ми. А не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази хіба що на окупованій території та краде додому навіть звичайну побутову техніку», – прокоментував він.

Голова держави подякував державам і лідерам, які підтримали Україну і допомагали отримати те, що було необхідно для оборони.

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«Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Різні держави. Я побачив велику щедрість у тих, хто й сам небагатий. Я побачив надзвичайну рішучість у тих, кого глобальні лідери зазвичай не сприймали серйозно. Я побачив, що демократичний світ справді має тих, чиєї волі достатньо для захисту свободи від нападу тиранії. Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство», – розповів Зеленський.

Водночас президент вказав на те, що міжнародна підтримка – це «лише надбудова над тим, як Україну захищають українці:

«Ті, хто зупинили просування нескінченних колон російської техніки. Ті, хто стримують постійні атаки на Донбасі. Ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі. Ті, хто зупинив наступ із півдня. І зробив знаменитою нашу Чорнобаївку. Ті, хто вигнав ворога з півночі», – перерахував він.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території, та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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