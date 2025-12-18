У канцелярії Навроцького підтвердили візит Зеленського до Польщі 19 грудня

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня відвідає Польщу, повідомляє канцелярія польського голови держави.

Згідно з оприлюдненим розкладом, вранці 19 грудня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського з Каролем Навроцьким, після чого розпочнеться їхня особиста зустріч. Після цього плануються переговори делегацій під головуванням президентів і зустріч президентів Польщі й України з представниками медіа.

Про тему переговорів не повідомляють.

Раніше Зеленський заявляв, що поїде до Польщі наприкінці цього тижня, прийнявши пропозицію польської сторони. Він наголосив, що для України дуже важливо підтримувати відносини з Польщею.

18 грудня президент України перебував у Брюсселі, де брав участь у саміті лідерів країн Євросоюзу. Перед тим голова держави був у Нідерландах, а також у Німеччині, де в Берліні тривали переговори української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.