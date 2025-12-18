Доступність посилання

У канцелярії Навроцького підтвердили візит Зеленського до Польщі 19 грудня

Раніше Зеленський заявляв, що поїде до Польщі наприкінці цього тижня, прийнявши пропозицію польської сторони
Президент України Володимир Зеленський 19 грудня відвідає Польщу, повідомляє канцелярія польського голови держави.

Згідно з оприлюдненим розкладом, вранці 19 грудня відбудеться офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського з Каролем Навроцьким, після чого розпочнеться їхня особиста зустріч. Після цього плануються переговори делегацій під головуванням президентів і зустріч президентів Польщі й України з представниками медіа.

Про тему переговорів не повідомляють.

Раніше Зеленський заявляв, що поїде до Польщі наприкінці цього тижня, прийнявши пропозицію польської сторони. Він наголосив, що для України дуже важливо підтримувати відносини з Польщею.

18 грудня президент України перебував у Брюсселі, де брав участь у саміті лідерів країн Євросоюзу. Перед тим голова держави був у Нідерландах, а також у Німеччині, де в Берліні тривали переговори української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.

