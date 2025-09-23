Зеленський зустрівся з очільницею МВФ у Нью-Йорку, говорили про нову програму підтримки України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою (за часом Києва це було вночі 23 вересня).

«Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ», – повідомив глава держави в соцмережах.

Зеленський наголосив на порушеннях Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент 22 вересня в Копенгагені. «Якщо не буде рішучої відповіді союзників – держав та інституцій – на агресивні провокації, Росія продовжить їх», – написав президент України.

23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На вівторок, 23 вересня, планується зустріч з президентом США Дональдом Трампом та інші двосторонні переговори.