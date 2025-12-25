У низці областей знеструмлення через нічні атаки, на Одещині – аварійні відключення – «Укренерго»

Російські війська вночі продовжили атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України, повідомив оператор енергосистеми «Укренерго» 25 грудня.

Як наслідок, є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

«Внаслідок складної ситуації в енергосистемі, зумовленої попередніми масованими російськими атаками, також наразі аварійно знеструмлена значна частина споживачів на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів», – повідомляє «Укренерго».

Компанія нагадує, що внаслідок дев’яти попередніх масованих атак на енергосистему в усіх регіонах України тривають заходи обмеження споживання. Рівень споживання електроенергії на ранок 25 грудня був на 1,6% нижчим, ніж у цей же час напередодні.





«Вчора, 24 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,6% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 23 грудня. Причина таких змін – застосування меншого обсягу заходів обмеження у більшості регіонів. А також – суттєве зниження температури повітря на всій території України», – додає оператор.

«Укренерго» просить перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Сили РФ два дні поспіль завдають ударів по об’єктах «Укрнафти» – Корецький

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Уранці 23 грудня після чергової атаки РФ на енергосистему України були майже повністю знеструмленими споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



