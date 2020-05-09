Міноборони: у ЗСУ на COVID-19 хворіє 40 людей, 53 – одужали

Станом на ранок 9 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 40 людей, одужали 53 особи, дві людини померли, повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 23 особи. За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», – повідомили у Міноборони.

За даними МОЗ, в Україні станом на 9 травня підтверджено 14 710 випадків COVID-19, із них 515 – протягом останньої доби.