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09 травня 2020, Київ 17:14
Новини | Коронавірус

Міноборони: у ЗСУ на COVID-19 хворіє 40 людей, 53 – одужали

За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19

Станом на ранок 9 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 40 людей, одужали 53 особи, дві людини померли, повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 23 особи. За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», – повідомили у Міноборони.

За даними МОЗ, в Україні станом на 9 травня підтверджено 14 710 випадків COVID-19, із них 515 – протягом останньої доби.

Один день у житті лікаря, який лікує інфікованих на COVID-19 – відео
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Один день у житті лікаря, який лікує інфікованих на COVID-19 – відео

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