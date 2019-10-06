Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Жовтень 2019, Київ 13:28
Новини | Політика

Через обстріли бойовиків на Донбасі поранений військовий – Міноборони

Українські військові кажуть, що з початку доби бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ 7 разів

Дивитись коментарі

У Міністерстві оборони України повідомили, що поточної доби на Донбасі через обстріли підтримуваних Росією бойовиків зазнав поранення один український військовослужбовець.

«Наразі військові медики надають йому необхідну допомогу», – вказали у штабі.

За даними відомства, від початку доби і до 12:30 бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ 7 разів.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не вказують про обстріли з початку поточної доби на захоплених ними територіях.

/**/ /**/ /**/ Український військовий на позиції неподалік міста Золоте-4, червень 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Двоє військових постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG