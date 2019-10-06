Через обстріли бойовиків на Донбасі поранений військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що поточної доби на Донбасі через обстріли підтримуваних Росією бойовиків зазнав поранення один український військовослужбовець.
«Наразі військові медики надають йому необхідну допомогу», – вказали у штабі.
За даними відомства, від початку доби і до 12:30 бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ 7 разів.
Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не вказують про обстріли з початку поточної доби на захоплених ними територіях.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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