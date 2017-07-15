Бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції, найбільше на Луганщині – штаб

Українська сторона повідомляє про 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасу упродовж нинішньої доби.

За інформацією штабу української воєнної операції, 8 порушень були зафіксовані на луганському напрямку.

«Вночі бойовики з 82 міліметрових мінометів били по Трьохізбенці, а з гранатометів і стрілецької зброї по Кримському та Малиновому. На цьому ж напрямку окремо слід відзначити і бойове зіткнення з противником. Близько опівночі зі сторони селища Фрунзе під вогневим прикриттям група бойовиків намагаючись наблизитись до наших позицій вступила у бій з підрозділами АТО у районі Кримського. В результаті вмілих дій українських військових ворог відступив», – мовиться у повідомленні штабу АТО, опублікованому ввечері 15 липня.

Про загиблих чи поранених у суботу українська сторона не повідомляє. Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені, один загинув.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що ввечері 14 липня спостережний пункт СЦКК в селі Безіменне Новоазовського району (підконтрольне донецьким бойовикам) потрапив під обстріл ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» кажуть про дев’ять порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.