У ЄФЖ назвали залякуванням журналістів обшуки у справі Клименка і в редакції «Вести»

У Європейській федерації журналістів заявили з приводу обшуків, проведених днями в редакції українського медіахолдингу «Вести» разом зі ще сотнями приміщень у справі колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, що, «здається, очевидно, що йдеться про чисте залякування».

«Ми знову закликаємо владу України дотримуватися своїх зобов’язань щодо захисту свободи засобів інформації», – заявив генеральний секретар федерації Рікардо Ґутієррес.

«Чому військовий прокурор послав елітні сили для обшуків у редакції радіо «Вести»? Чому вони обшуковували мобільні телефони журналістів щодо їхніх контактів і текстових повідомлень?» – також запитав посадовець.

У заяві федерації цитується негативна позиція щодо обшуків керівника концерну Оксани Семченко, але зовсім не згадана позиція українських силовиків.

Зокрема, саме Семченко заявляла про обшуки вмісту телефонів працівників редакції, з такими ж заявами виступали й деякі працівники. Незалежних підтверджень цього, як виглядає, не було.

Раніше з критикою обшуків уже виступали деякі журналістські організації.

Тим часом українські силовики щодо обшуків 14 липня наголошували, що вони не спрямовані проти медіаконцерну «Вести», а проводилися в сотнях приміщень у різних місцях України у приміщеннях, які належать пов’язаним із Олександром Клименком структурам – серед них є, зокрема, і концерн «Вести».

Як повідомили тоді міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, Олександр Клименко, що був міністром доходів і зборів України за часів влади президента Віктора Януковича, через низку створених офшорів виводив із України суми на мільйони і мільярди доларів, і ці кошти, за словами посадовців, донині приносили колишньому міністрові дохід. Зокрема, заявили вони, пов’язані з Клименком компанії придбали велику кількість нерухомості, серед них і приміщення, де працювали «Вести», також цей медіахолдинг дотепер фінансувався з цих коштів.

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім інформаційного сайту і радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язували і з Рінатом Ахметовим, із Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком, який нині переховується в Росії.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.