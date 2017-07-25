Вночі в районі Катеринівки на Луганщині зав’язався бій – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про спробу з боку сепаратистів розвідати українські позиції на Луганському напрямку.

Зокрема, представники штабу говорять про бій поблизу Катеринівки, який тривав близько години, після чого група сепаратистів відступила.

За даними української сторони, доба у зоні конфлікту минула відносно спокійно, порівняно із попередніми днями. Порушення режиму тиші з боку сепаратистів у штабі АТО зафіксували на Луганському та Маріупольському напрямках. Про поранених та постраждалих у вечірньому зведенні не повідомляється.

Вранці представники угруповання «ДНР» заявляли про 42 порушення режиму припинення вогню з українського боку, вечірнього зведення на їхньому сайті немає. Представники угруповання «ЛНР» говорять про 10 порушень режиму тиші за добу. Про зіткнення у Катеринівці у їхніх зведеннях не згадується.

Про припинення вогню у зоні конфлікту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.