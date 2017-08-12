Один український військовий загинув і шестеро поранені чи травмовані за добу – штаб АТО

Український штаб воєнної операції на Донбасі повідомляє про активізацію обстрілів з боку сепаратистів вздовж всієї лінії розмежування.

За даними штабу, один український військовий загинув, підірвавшись на міні,троє отримали поранення та троє зазнали бойових травм протягом минулої доби.

Всього українська сторона зафіксувала 20 випадків порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів, і як ідеться у зведенні, відкривала вогонь у відповідь.

Представники угруповання «ЛНР» заявили про 9 обстрілів їхніх позицій з боку українських військових, внаслідок яких отримав поранення представник угруповання. Окрім того, заявляють вони у зведенні, легке поранення отримав житель села Весела Гора.

Угруповання «ДНР» ранкового зведення на даний момент не оприлюднювало.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.