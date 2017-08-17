Нічна стрілянина в Дніпрі: троє поранених

У ніч із середи на четвер в Дніпрі на проспекті Миру сталась стрілянина. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у комунальному підприємстві «Муніципальна варта».

За їхніми даними, вночі під час патрулювання вулиць Дніпра екіпаж варти почув постріли. За кількасот метрів на тротуарі виявили трьох поранених людей зі значною крововтратою і негайно доправили їх до обласної лікарні імені Мечникова.

Пізніше на місце події приїхала слідчо-оперативна група поліції Соборного району міста. Поліція Дніпра наразі з’ясовує подробиці інциденту.

За інформацією з обласної лікарні, поранення потерпілих оцінюють як середньо-важкі, зокрема, у одного з доправлених діагностовано ураження зап’ястя, удвох інших – неглибокі ураження грудної клітки.

Останнім часом у місті фіксували також інші інциденти із застосуванням вогнепальної зброї. Зокрема, 24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті стрілянини двоє учасників АТО загинули. Четверо людей, яких поліція називає нападниками, поранені.