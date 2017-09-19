МЗС радить не їхати найближчим часом до країн Карибського басейну через ураган

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися найближчим часом від поїздок до країн Карибського басейну у зв’язку з ураганом «Марія», а тим, хто перебуває в регіоні, бути обережними і без зайвої потреби не залишати укриттів.

«За інформацією Національного центру ураганів США, до північно-східних островів Карибського моря (Пуерто-Ріко, Гаїті, Домініканська Республіка, Гваделупа, Сент-Кіттс і Невіс, Монтсеррат, Мартиніка) наближається ураган «Марія», якому надано четверту категорію рівня небезпеки. Найбільшої потужності ураган набуде, орієнтовно, 19-20 вересня… Під час перебування в районах, уражених буревієм, необхідно уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту», – йдеться в повідомленні на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Напередодні ураган «Марія» призвів до значних руйнувань на карибському острові Домініка. Буревій посилився до урагану 5-ї категорії, коли досягнув Домініки пізно ввечері 18 вересня.

У Національному центрі ураганів в США заявили, що ураган трохи послабшав, але досі має небезпечну 4-у категорію, коли попрямував до французької території Гваделупи.

Очікується, що 19 вересня ураган може дістатися до Британських і Американських Віргінських островів і Пуерто-Рико.

Ураган «Ірма» майже два тижні тому забрав життя десятків людей в Карибському басейні й американських штатах Флорида і Джорджія. Ще один ураган «Гарві» минулого місяця пройшов над американським штатом Техас.