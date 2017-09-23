Прес-служба Турчинова заявляє про дзвінок російських пранкерів від його імені Волкеру

Пранкер, назвавшись секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, намагався розіграти спецпредставника Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, повідомляється на персональному сайті Турчинова у суботу.

«Вчора від імені О. Турчинова російський пранкер намагався зв‘язатися зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, але був викритий американським дипломатом. Останнім часом подібні провокації з боку пранкерів, які працюють під дахом російських спецслужб, почастішали. Їхня мета – спроба дезавуювати успіхи української влади на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

Сам Курт Волкер наразі про такий інцидент не повідомляв і ніяк не коментував ситуацію.

Наприкінці липня російські пранкери Володимир Краснов та Олексій Столяров нібито від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана обговорили з міністром енергетики США Ріком Перрі питання зміни клімату, постачання природного газу, розширення експорту американського вугілля в Україну та американських санкцій щодо Росії. Пранкери розмістили в інтернеті 22-хвилинну розмову, яка відбулася 19 липня.

Останнім часом їхні розіграші, пов’язані із дзвінками в Україну, стосуються справи колишнього очільника Одеської обласної адміністрації екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Запису розмови з Куром Волкером або будь-яких згадок про описаний на сайті Турчинова інцидент на YouTube та у Twitter конкретно цих пранкерів станом на зараз немає.