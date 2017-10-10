Росія: адвокати сім’ї Нємцова просять суд змінити статтю у справі про його вбивство

Представники родини вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова звернулися до Верховного суду Росії з проханням перекваліфікувати справу про вбивство політика на статтю без терміну давності, щоб забезпечити невідворотність покарання для замовників злочину, яких слідство поки що не встановило.

Як заявив адвокат Вадим Прохоров, суд просять перекваліфікувати справу зі статті «Вбивство» на статтю «Посягання на життя громадського чи політичного діяча».

Прокуратура виступила проти зміни статті. Раніше Московський окружний суд відмовився задовольнити прохання про перекваліфікацію справи.

На засіданні Верховного суду Росії 10 жовтня розглядається законність вироку у справі про вбивство Бориса Нємцова. У липні суд засудив вихідців з російського регіону Чечні Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років. Замовник злочину не знайдений. Рідні і соратники опозиціонера наполягають, що до його вбивства причетний голова Чечні Рамзан Кадиров.

Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року. 9 жовтня – в день народження Бориса Нємцова – у низці міст Росії пройшли акції пам’яті вбитого політика.