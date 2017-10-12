У російській владі Криму запропонували затвердити обов’язковий статус російської мови в освіті

У встановленій Росією в окупованому Криму владі запропонували внести поправки до закону про мови на півострові, який зараз готує до ухвалення ця влада.

У Криму під російською владою, де Москва називає державними три мови – російську, українську і кримськотатарську, – місцевий дорадчий орган цієї влади, «громадська палата», запропонував наголосити на тому, що саме російська мова є єдиною з трьох обов’язковою в освіті.

Як заявив голова цього незаконно створеного в окупованому Криму органу Григорій Іоффе, «робити висновок про те, що державні мови – це мови, якими має володіти все населення, – це велика помилка».

Він також наголосив, що «не можна забувати про добровільність вивчення будь-яких мов, крім російської, яку… в обов’язковому порядку вивчають усі, інші мови можуть вивчатися тільки добровільно».

Така норма міститься в законодавстві сусідньої Росії, яке Москва всупереч міжнародному праву насаджує на окупованій частині території України, у Криму.

Нині російська влада на окупованому півострові розробляє для нього місцевий закон про мови, він уже ухвалений у першому читанні.

Росія була серед країн, які найрізкіше критикували новий закон про освіту в Україні, що передбачає посилити вивчення державної української мови і зробити її головною мовою освіти, водночас забезпечивши право меншин на навчання своїми мовами не на шкоду українській.