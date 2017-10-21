Доба на Донбасі: втрат серед українських військових немає – штаб

Українська сторона повідомляє про 24 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж минулої доби.

«Сили АТО 16 разів асиметрично відповідали ворогу. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», – повідомили у штабі української воєнної операції на Донбасі.

За інформацією штабу, «вдень найгарячіше було на донецькому напрямку, а після 18 години активність змістилася на маріупольський і луганський напрямок».

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» в обстрілах звинувачують українську сторону. Донецькі сепаратисти звинувачують Збройні сили України у 264 порушеннях режиму тиші упродовж тижня. Луганські сепаратисти кажуть, що упродовж минулої доби українська сторона 19 разів обстрілювала їхні позиції.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.