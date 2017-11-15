Росія підписала угоду про реструктурування боргу Венесуели більш як на 3 мільярди доларів

Росія і Венесуела підписали домовленість про реструктурування боргу латиноамериканської країни з проросійським керівництвом, що перебуває у глибокій політичній і економічній кризі.

Як повідомило Міністерство фінансів Росії, сума консолідованого боргу Венесуели становить 3 мільярди 150 мільйонів доларів США і за новою домовленістю буде виплачуватися протягом 10 років, причому протягом перших шести років обсяг виплат буде мінімальним.

Ця домовленість надасть Венесуелі можливість «спрямувати вивільнені кошти на розвиток економіки країни, поліпшить платоспроможність дебітора і підвищить шанси всіх кредиторів на повернення раніше наданих Венесуелі кредитів», заявили в Мінфіні Росії.

Ці кошти Венесуела взяла у кредит від Росії 2011 року, але 2016-го не змогла виплатити належної частки.

Як уточнив журналістам у Москві міністр економіки і фінансів Венесуели Сімон Серпа, міжурядовий протокол про реструктурування державного боргу його країни не стосується боргів, які набрали в Росії венесуельські фірми, включно з державною нафтовою компанією PDVSA.

Венесуела намагається реструктурувати свої зовнішні заборгованості, які оцінюють загалом у більш ніж 140 мільярдів доларів, після того, як різке зниження ціни нафти, продаж якої є основою наповнення бюджету країни, а також занепад обсягів видобування нафти в цій країні призвели до інфляції в сотні відсотків і виникнення загального дефіциту товарів, і, крім того, Венесуела опинилася під санкціями США через недемократичні дії її влади.

Раніше цього тижня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s оголосило про вибірковий дефолт Венесуели після того, як країна не змогла сплатити чергові 200 мільйонів доларів для покриття свого зовнішнього боргу. Два інші провідні рейтингові агентства, Fitch і Moody’s, зі свого боку, оголосили про дефолт венесуельської державної нафтової компанії PDVSA.

У Венесуелі вже місяцями не вщухають масові політичні протести, владу президента Ніколаса Мадуро і в самій країні, і на Заході звинувачують у дедалі більшому авторитаризмі. У зовнішній політиці влада країни стоїть на антиамериканських позиціях і натомість має дружні стосунки з Росією. Минулого місяця Ніколас Мадуро під час візиту до Москви дякував президентові Росії Володимирові Путіну за політичну і дипломатичну підтримку, а також за постачання зерна, якого у Венесуелі бракує.

Венесуела є також уже протягом кількох років є найбільшим зовнішнім джерелом сирової нафти для російської державної нафтової компанії «Роснєфть». При цьому російська компанія розраховується з PDVSA авансом, щоб підтримати владу Мадуро.