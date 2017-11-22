Штаб: бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 листопада підтримувані Росією бойовики скоротили кількість обстрілів.

У вечірньому зведенні прес-центру штабу йдеться, що від опівночі в районі проведення АТО зафіксовані два обстріли позицій української армії – обидва на луганському напрямку. У штабі заявили, що бойовики з гранатометів обстріляли підступи до Катеринівки, а з кулеметів та стрілецької зброї – позиції в Кримському.

Прес-центр штабу АТО про втрати серед українських військових не повідомляє.

В угрупованні «ДНР» заявили, що унаслідок обстрілів зі сторони Збройних сил України у місті Докучаєвськ пошкоджені щонайменше 17 будівель. Луганські сепаратисти, зі свого боку, стверджують, що українські військові за минулу добу чотири рази порушили перемир’я.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.