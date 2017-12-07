Де-юре Чийгоз і Умеров все ще в Криму – адвокат Полозов

У Росії засекретили документи про помилування заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, заявив адвокат Микола Полозов. За його словами, про це на запит адвокатів кримчан повідомила адміністрація президента Росії.

Перед перевезенням кримчан до Туреччини Ахтему Чийгозу видали в СІЗО довідку про звільнення, а Ільмі Умерова вивезли взагалі без будь-яких документів, зазначає Полозов на своїй Facebook-сторінці. Таким чином, зауважує адвокат, Умеров і Чийгоз юридично «залишаються» в анексованому Криму.

«У зв'язку з цим, найближчим часом Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо стосуються їхніх прав і свобод. Представляти їхні інтереси у московському суді буду я. Ми будемо вимагати чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна, у зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров були вивезені з території Криму», – написав Полозов.

У вересні цього року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Його затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Чийгоза звинувачували в організації масових заворушень.

Після цього суд у Криму засудив до двох років колонії-поселення Ільмі Умерова. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня російська влада звільнила й передали Туреччині Умерова й Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.