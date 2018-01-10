Наглядова рада «Приватбанку» призначила головою правління чеха Петра Крумханзла

Наглядова рада «Приватбанку» призначила головою правління установи чеського фахівця Петра Крумханзла та подала документи на його затвердження до Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Приватбанку».

Як повідомляється, до цього Петр Крумханзл був членом правління з операційних питань в Райффайзен Банку Аваль, а також членом правління з операційних питань у створеній урядом Австрії компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution, де він відповідав за виділення непрацюючих активів у так званий «поганий банк», а також за визначення корпоративної стратегії, забезпечення належної інфраструктури та юридичну підтримку. Його останній досвід роботи був пов’язаний з ринком Китаю, де Петр на посаді члена правління з операційних питань Home Credit, керував усіма операціями банку, у складі якого працювало понад 85000 працівників.

В липні 2017 року було оголошено, що Наглядова рада ПриватБанку обрала міжнародну рекрутингову компанію Amrop Executive Search Ukraine з хорошою репутацією, для пошуку кандидатів на посади голови Правління ПриватБанку та його заступника з фінансових питань.

На засіданні 20 липня члени Наглядової ради фінансової установи задовольнили прохання тодішнього голови правління Олександра Шлапака про відставку, а виконувачем обов'язків призначили його заступницю – Галину Пахачук.

21 грудня 2016 року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів. Це було частиною домовленостей із колишніми власниками фінансової установи.

Упродовж червня бізнесмен, один з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».