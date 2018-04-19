Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий отримав поранення на Донбасі 19 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції.

За даними штабу, станом на 18:00 на Донбасі зафіксували 12 обстрілів з боку підтримуваних Росією сил.

«Зокрема на донецькому напрямку з гранатометів та неодноразово стрілецької зброї противник обстріляв українські укріплення поблизу Авдіївки. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки», – повідомляє штаб.

Українські військові додали, що стрілецьку зброю бойовики застосували по українських позиціях у районі Водяного, Мар’їнки та Гнутового. На луганському напрямку із станкових протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Станиці Луганської і Травневого

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах околиць окупованого Донецька, у результаті чого постраждало троє людей.

В угрупованні «ЛНР» про обстріли, станом на 18:00 годину, не повідомляли.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.