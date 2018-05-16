Поліція відкрила кримінальне провадження через погрози Найєму – прокуратура

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через погрози народному депутату Мустафі Найєму, які, за його словами, почали йому надходити після конфлікту на Бессарабській площі в центрі столиці. Про це заявив прокурор столичної прокуратури Олексій Лейтар під час засідання Апеляційного суду Києва, де розглядалася скарга на запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі Ахмеду Саїтову.

За словами прокурора, провадження відкрили 4 травня за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України («погроза вбивством»). Він зазначив, що підозрюваних у цій справі немає.

7 травня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що поліція надала Найєму охорону.

Конфлікт із участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців ударив політика в обличчя.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня інших трьох підозрюваних у нападі на депутата. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

7 травня суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо Магомед-Аміна Саїтова, який виїхав до Азербайджану.