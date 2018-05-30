Вбивство журналіста Бабченка. Безкарність «руки Кремля» у Києві? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Саакашвілі має новий план. Чи має він політичні перспективи в Україні?

Українське питання в Радбезі ООН. Якими будуть наслідки?

Вбивство журналіста Бабченка. Безкарність «руки Кремля» у Києві?

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: політолог Володимир Цибулько, бізнесмен і громадський діяч Іван Лозовий, адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький; народний депутат (фракція БПП) Олексій Гончаренко, експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха, журналістка, кореспондент «Новой газеты» Ольга Мусафірова, журналіст і волонтер Юрій Бутусов.