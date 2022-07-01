Народження і смерть в окупації. Як жителям півдня отримати документи України?

Чи поширюється російська «паспортизація» на окупованій частині півдня України? Чи видають російські окупаційні сили жителям регіону інші документи, крім паспортів, і чи визнає їх Україна? Як жителі окупованої частини півдня можуть отримати українські документи у разі їхньої втрати, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

На Херсонщині набирає обертів примусова паспортизація, стверджує перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський . За його даними, російські окупаційні сили поширюють інформацію, що Україна нібито відмовиться від соцвиплат місцевим жителям, і що виплачуватиме їх Росія, тому потрібно отримати російський паспорт. Соболевський зазначив, що така тактика «має частковий успіх щодо впливу на місцевих пенсіонерів, позбавлених правдивих джерел інформації». Він запевнив, що «Україна ніколи не відмовиться від жителів тимчасово окупованої Херсонщини». Також, за його інформацією, окупаційні сили намагаються змусити людей добровільно віддавати свої анкетні дані при отриманні російських паспортів, щоб використовувати їх під час проведення псевдореферендуму.

. За його даними, російські окупаційні сили поширюють інформацію, що Україна нібито відмовиться від соцвиплат місцевим жителям, і що виплачуватиме їх Росія, тому потрібно отримати російський паспорт. Соболевський зазначив, що така тактика «має частковий успіх щодо впливу на місцевих пенсіонерів, позбавлених правдивих джерел інформації». Він запевнив, що «Україна ніколи не відмовиться від жителів тимчасово окупованої Херсонщини». Також, за його інформацією, окупаційні сили намагаються змусити людей добровільно віддавати свої анкетні дані при отриманні російських паспортів, щоб використовувати їх під час проведення псевдореферендуму. Щоб підвищити показники «паспортизації» у Херсонській області, російські окупаційні сили змушують ув’язнених подавати документи на отримання російського громадянства, повідомив 24 червня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО). В повідомленні також сказано, що у місті Нова Каховка Херсонської області відкрився пункт прийому документів для отримання громадянства Росії. У Центрі додали, що «в'язні не стали в чергу за російським документом, тому загарбники погрожують розправою всім, хто відмовився».

Раніше повідомлялося, що в Херсоні для роздачі паспортів російські військові захопили українські паспортні центри державного підприємства «Документ».

«Посилення інформаційної кампанії»

Вони захопили приміщення міської друкарні і випустили фейкову газету «Наддніпрянська правда», яка на всіх своїх сторінках повідомляє херсонцям, що Україна від них відмовилась

Колишній депутат міської ради Херсона, співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку» Станіслав Трошин розповів «Новинам Приазовʼя», що, за його даними, більшість жителів Херсонщини намагаються втриматися від набуття громадянства Росії. Втім, російські окупаційні сили продовжують підсилювати тиск на населення.

«Протягом останніх тижнів окупанти зробили все, щоб населення Херсонської області не мало можливості отримувати інформацію про стан справ в Україні та світі. Для цього вони відключили український зв'язок та заблокували інтернет. Враховуючи інформаційний вакуум, вони захопили приміщення міської друкарні і випустили фейкову газету «Наддніпрянська правда», яка на всіх своїх сторінках повідомляє херсонцям, що Україна від них відмовилась, а Росія там назавжди», – повідомив Трошин.



«В таких умовах, коли люди змушені стояти у величезних чергах до єдиного працюючого банку, щоб отримувати картки, ворог посилює свою інформаційну кампанію і намагатиметься зробити все, щоб українці на Херсонщині брали російські паспорти», – додав він.



Трошин стверджує, що станом на зараз йому відомо, що «немає жодних черг» за російським документом.

«У деяких громадах є 10-15 фактів отримання російського паспорта. Вони налагоджують цю роботу в Олешках і багато агітують місцевих отримати цей документ, але попитом він у херсонців не користується. Херсонці чекають ЗСУ, вони впевнені в тому, що Україна звільнить Херсонщину найближчим часом», – наголосив він.



За словами Трошина, окупаційним силам складно організувати видачу російських паспортів, тому про інші документи наразі не йдеться: «Наскільки мені відомо, їм настільки складно організувати логістику видачі паспортів, що про інші документи станом на зараз взагалі не йде мова».

Народжені в окупації

Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стрємоусов 16 червня заявив про те, що діти, які народилися на Херсонщині після 24 лютого і діти-сироти автоматично отримають громадянство Росії. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко назвав це «популізмом» і «пропагандою».

Він наголосив, що Україна не визнає ці документи. Самойленко зазначив, «якщо дитина народжена в Херсоні, то вона буде громадянином України, і після закінчення бойових дій отримає відповідний документ, свідоцтво про народження». Самойленко додав, що в області здійснюється облік усіх новонароджених.

Мер Скадовська Олександр Яковлєв теж повідомляв, що новонароджені в місті діти отримують українські документи. Нині немовлят реєструють у Скадовську без жодних проблем, ні про які російські свідоцтва не йдеться, розповів Яковлєв.

За словами мера, реєстрація відбувається і онлайн через «єМалятко», але зараз через відсутність звʼязку програма не працює. Яковлєв стверджує, що можна прийти до РАЦСу і там пройти реєстрацію.

Ситуація в Маріуполі

Журналістка з Маріуполя, головна редакторка новинного порталу «0629.com.ua» Анна Романенко розповіла «Новинам Приазовʼя», що на сьогодні у Маріуполі видача російських паспортів не відбувається. За словами журналістки, така можливість є в Донецьку.

В Маріуполі ніхто ще цього не робив просто тому, що людям дуже дорого їхати в Донецьк. Також вони не розуміють, навіщо їм витрачати гроші та час на це

«РФ спростила цей механізм: якщо жителі ОРДЛО спочатку мали отримати паспорт так званих «республік», тільки після цього їм дозволяють отримати паспорт Росії, то для, так би мовити, «свіженьких» окупованих територій це правило скасовано. Власники українських паспортів мають право подаватися на російські. Я знаю, що в Маріуполі ніхто ще цього не робив просто тому, що людям дуже дорого їхати в Донецьк. Також вони не розуміють, навіщо їм витрачати гроші та час на це. Цей процес ще не запущений, але його потрохи починають рекламувати в місті», – прокоментувала вона.



Анна Романенко розповіла, що новонародженим дітям у Маріуполі видають свідоцтва так званої «ДНР» (незаконне збройне формування – ред.), шлюби у місті поки не реєструють: «За моєю інформацією, зараз в місті до пів сотні дітей (народжених з 24 лютого – ред.). Шлюби ще не реєструвалися в Маріуполі, але були випадки у Мангуші та в Нікольському».

Журналістка зазначила, що російські військові визнають українські документи маріупольців, але для виїзду і повернення у місто вимагають додаткові довідки, зокрема, про проходження «фільтрації» і так звані «маршрутні листи».



«Паспорт громадянина вони вимушені визнавати, бо люди не встигають отримати інші документи, проте вони навантажують його додатковими папірцями, які людина має тримати при собі, щоб виїжджати. Зараз у людей дуже обмежене право пересування. Однак окупанти відкрили пряму дорогу на Новоазовськ, люди можуть доїхати туди за 40-50 хвилин – так, як це було до початку російської агресії у 2014 році. Це трошки покращило життя», – розповіла Романенко.

«Жителі в окупації залишаються українцями»

Голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник зазначила, що «отримання російських паспортів жителями окупованих територій не означає набуття ними російського громадянства». Також факт отримання паспорта Росії не несе жодної відповідальності для громадян України, які живуть в окупації, стверджує правозахисниця.

Покарання немає, жодної кримінальної або іншої відповідальності вони нести не будуть, бо це примусова паспортизація

«Україна не визнає паспорти, видані на окупованій території. Вона розглядає це як злочин з боку російської влади. Це не означає набуття російського громадянства. Тобто всі ці люди, згідно з українським законодавством, залишаються громадянами України. Покарання немає, жодної кримінальної або іншої відповідальності вони нести не будуть, бо це примусова паспортизація, яка не має юридичних наслідків. Дуже важливо, щоб українська влада комунікувала це до людей, бо люди не все розуміють, не вся інформація доходить», – наголосила Скрипник.



Вона підкреслила, що отримання й інших, крім паспортів, документів від окупаційних «органів» не несуть наслідків для жителів окупованих територій з боку України. Навпаки, вони можуть містити інформацію, яка буде корисною при отриманні українських документів.

«Ці документи можна привезти та не боятися, що будуть якісь наслідки. Особливо, якщо суд встановлює факти народження або смерті. Це не означає, що українська влада визнає ці документи, вона просто може врахувати цю інформацію для отримання відповідних документів українського зразка», – нагадала вона.

Повернення з російської депортації

Віцепрем'єр-міністр–міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 30 червня в ефірі телемарафону розповіла, що приблизно 350-400 тисяч громадян України, яких Росія примусово вивезла з України, хочуть повернутися додому. За словами Ірини Верещук, Державна міграційна служба у співпраці із Мінреінтеграції розробила проєкт урядової постанови та форму тимчасової посвідки на повернення українців. Міністерка зазначила, що процедура включатиме процес ідентифікації.



Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко запевнив, що в разі відсутності українських документів відомство забезпечуватиме необхідні процедури для пропуску громадян України. Перевірка відбуватиметься за всіма наявними базами даних, і пропуск таких громадян буде забезпечено.

Чи будуть в них документи, чи не будуть, ми в будь-якому випадку зробимо все можливе, щоб пропустити їх через кордон

«Конституція України чітко визначає, що громадянин України за будь-яких обставин не може бути обмежений у праві повернутися додому. Цією нормою користуються і прикордонники. Якщо хтось із громадян України був вимушений виїхати на територію Росії чи Білорусі, або їхати на тимчасово окуповані території, щоб уберегти своє життя, надалі вони повертаються на територію України. Чи будуть в них документи, чи не будуть, ми в будь-якому випадку зробимо все можливе, щоб пропустити їх через кордон», – прокоментував Демченко «Новинам Приазовʼя».



«Якщо у людини є при собі документи, які підтверджують особу, це займатиме менше часу. Якщо документів не буде, то обов'язково буде проведена ідентифікація. Таку роботу прикордонники проводять спільно з іншими державними органами і правоохоронними органами України. Перевірка відбуватиметься за всіма наявними базами даних і надалі пропуск осіб буде забезпечений», – підкреслив він.

Поради юриста по отриманню українських документів

Депутатка Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко зазначила, що з часом російські окупаційні сили можуть почати видавати жителям півдня й інші документи, крім російських паспортів.



На її думку, «якщо провести аналогію до так званих «ЛДНР» (незаконні збройні формування – ред.), то на півдні можуть створюватися підконтрольні органи актів цивільного стану».

«Це говорить про те, що вони видають чи планують видавати свідоцтва про реєстрацію шлюбу, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження та інші довідки. Це ті документи, які підтверджують певні юридичні факти, що мають наслідки для громадян», – сказала «Новинам Приазов'я» Харченко.



Юристка наголосила, що Україна не визнаватиме жодних документів, які російські окупаційні сили видаватимуть жителям захоплених територій.



Втім, Харченко радить жителям окупованих територій збирати всі можливі документи, навіть видані незаконними окупаційними «структурами». Потім на підконтрольній Україні території потрібно буде проходити процедуру, яка юридично затверджуватиме певні події. Зокрема, це стосується реєстрації смерті та народження.

Всі документи, які фіксують те, що там відбулося, ви збираєте

«Я раджу громадянам, якщо ви все ж таки перебуваєте на тій території і у вас виникають такі обставини, які вимагають фіксації, наприклад, смерть батьків. По-перше, вам слід збирати усі довідки медичних установ, чи то вона буде окупаційна, чи українська. Довідка про причину смерті має бути підписана лікарем, з печаткою, з усіма реквізитами. Всі документи, які фіксують те, що там відбулося, ви збираєте. Бо потім вам треба буде пройти відповідну процедуру – встановлення факту, що має юридичне значення», – пояснила експертка.



Юристка розповіла, що зібрані документи потрібно буде надати до суду, після чого, за його рішенням, можна буде отримати українські документи, які засвідчують народження чи смерть людини.

«Суд упродовж одного або двох днів видає відповідне рішення. Далі ви вже з цим рішенням ідете до українського органу реєстрації актів цивільного стану, там вам видають український документ», – пояснила вона.



Харченко зазначила, що за схожою процедурою у разі втрати документів жителі окупованих територій повинні будуть підтверджувати свій трудовий стаж для отримання пенсії в Україні.



За словами юристки, відновити втрачені документи на підконтрольній владі України території не складно, якщо людина має копії або оригінали первинних документів. Відновити паспорт можна, зокрема, завдяки застосунку «Дія».

У нас зараз є «Дія», і ви можете пройти ідентифікацію через інтернет-банкінг

«Якщо ми говоримо про акти органів реєстрації цивільного стану – це одруження, смерть, народження. Їх не складно відновити, якщо ви маєте якісь первинні документи: паспорт, ідентифікаційний номер, хоча б їх ксерокопію. Якщо ми говоримо про паспорти, у нас зараз є «Дія», і ви можете пройти ідентифікацію через інтернет-банкінг, це вже на території України вважається документ, що підтверджує особу. Якщо все ж таки потрібно поновити цей паспорт, біометричну картку або закордонний паспорт, то з довідкою ВПО ви можете піти до будь-якого управління міграційної служби. Я б взагалі рекомендувала відсканувати на телефоні всі документи, які маєте, та просто залишити їх там», – підсумувала Харченко.

Спрощення судової процедури

Директорка з адвокації центру прав людини Zmina Олена Луньова розповіла, що найближчим часом Верховна Рада України має ухвалити законопроєкт, який поширить спрощену судову процедуру, пов'язану з документами, на жителів територій, які опинилися в окупації після 24 лютого.

Буде розглянуто законопроєкт, який розповсюдить цю спрощену процедуру на всі інші території, де люди не можуть отримати документи через відсутність, або неправильну форму цих медичних документів

«Верховна Рада буде розглядати законопроєкт, який розповсюдить цю спрощену процедуру на всі інші території, де люди не можуть отримати документи через відсутність, або неправильну форму цих медичних документів. Тому наразі це судова процедура. Сподіваємось, що скоро вона буде швидка і буде передбачати оперативний та невідкладний розгляд справи судом», – зауважила експертка.



Також правозахисниця розповіла, що в Україні розробляють адміністративну процедуру, яка дозволить жителям окупованих територій розв'язувати проблеми з документами, не звертаючись до суду.



«Наразі є проблема – Маріуполь немає статусу окупованої території, Херсон немає, але при тому люди не можуть отримати там документи українського зразка. Цю ситуацію треба вирішити. Ми сподіваємось, що найближчим часом буде адміністративна позасудова процедура, але поки що це на етапі розробки законопроєкту», – сказала Луньова.