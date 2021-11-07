Радіо Свобода Weekly: Новий міністр оборони Резніков – як реагують військові

Резніков, Верещук, Свириденко, Рябікін. Усе, що відомо про нових міністрів

Цього тижня Верховна Рада України призначила чотирьох нових членів Кабінету міністрів замість звільнених напередодні. Міністром оборони став ексміністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став ексголова Держмитслужби Павло Рябікін. Заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко очолила Міністерство економіки та одночасно отримала посаду віцепрем'єра.

Радіо Свобода розповідає про життєвий шлях та кар’єрні віхи, що привели цих людей на посади в уряді Дениса Шмигаля.

Що військові кажуть про нового міністра оборони Резнікова

Для військового керівництва країни, як кажуть Радіо Свобода співрозмовники у Генеральному штабі ЗСУ, призначення не стало новиною – кандидатуру Резнікова обговорювали давно. Чули про Резнікова і на передовій.

Радіо Донбас.Реалії запитало у чинних військовослужбовців, як вони оцінюють нове призначення і чи сподіваються, що Олексій Резніков буде тим, хто нарешті розмежує повноваження Міністерства оборони та Генштабу. Читайте.

Командир добровольців та мем. Як Дмитром Ярошем лякають росіян?

Колишній лідер праворадикальної організації «Правий сектор», командувач «Української добровольчої армії», колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Дмитро Ярош добре відомий у зв’язку з подіями Революції гідності та війни на сході України. У 2014 році став одним з найбільш відомих командирів українських добровольчих батальйонів. Така популярність, а особливо у російських ЗМІ, створила низку мемів, пов’язаних з ним, навіть стала частиною сучасної культури в Україні та Росії.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Лобісти «Харківських угод» у владі Зеленського (розслідування)

Лобісти «Харківських угод» у владі Зеленського? Хіба це можливо, враховуючи, що РНБО, яке очолює президент, докоряє у здачі національних інтересів причетним до підготовки та ратифікації цих угод? А СБУ заявляє, що ці угоди могли призвести до збільшення російських військових у Криму і подальшої анексії півострова?

«Схеми» з’ясували, що це можливо. Президент призначив на різні владні посади політиків, які у 2010 році виступали «за» угоди, відповідно до яких Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Серед цих політиків – Руслан Демченко, чинний перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Хто ці люди і чому Зеленський обрав саме їх? І як декого з цих політиків призначили в обхід закону? У розслідуванні Сергія Андрушка.

Зима «на мінімалках»: опалювальний сезон почався, проте енергетика не готова – експерти

Українським тепловим електростанціям бракує вугілля: через аварійні зупинки енергоблоків Україна навіть просила допомоги в сусідніх Білорусі та Словаччині. АЕС готуються працювати на повну потужність, однак цього може бути недостатньо для стабільного проходження опалювального сезону, наголошують експерти. Так виглядає енергетична криза, яка стає дедалі більш виразною в Україні на початку холодів, додають вони.

Чому це сталося, чого чекати взимку та які є можливості мінімізувати ризики для української енергетики й простих українців, з'ясовувало Радіо Свобода.

«Спадкоємець Кернеса» чи «людина Авакова»? Все, що відомо про Терехова – обраного мера Харкова

Переможця виборів міського голови Харкова Ігоря Терехова називають «спадкоємцем Кернеса» і водночас «людиною Авакова». Його політична кар’єра свідчить про вміння домовлятися з протилежними політичними таборами. Офіційна біографія обраного мера Харкова говорить, що він свою політичну діяльність розпочав 1999 року. Детальніше – за лінком.

Вірус став агресивнішим, зараз госпіталізують цілими сім’ями – лікарка ковідного відділення

Палати переповнені, доводиться класти пацієнтів в коридорах, а госпіталізують цілими родинами. Так характеризує нинішню ситуацію із захворюваністю через коронавірус лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад.

Що робити, якщо ви відчули перші симптоми коронавірусу, як допомогти собі при легкому перебігу захворювання і чого робити не можна в жодному разі? Як довго може триматися постковідна субфебрильна температура? Коли і які аналізи крові потрібно здавати при COVID-19 і в чому небезпека самопризначення гормонів? Кому протипоказана вакцинація? На ці та інші запитання лікарка відповіла в «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

«Намальовані» візити. В особистих кабінетах пацієнтів відображаються фейкові прийоми лікарів: що робити

В електронному особистому кабінеті пацієнта сервісу helsi відображаються візити до лікарів, яких насправді не було. Це виявила дніпрянка Анастасія Кулакова, випадково зазирнувши в кабінет свого 9-річного сина. «Намальовані» візити побачили й інші люди, коли, за прикладом Анастасії, переглянули інформацію у своїх кабінетах. Що за цим стоїть та що робити пацієнтам у таких випадках? Читайте у матеріалі.

Чому росіяни люблять жарти про «віджатий Крим»? Українські коміки проти російських

Жарти – не поза політикою. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підготували для вас колекцію відбірних жартів про Крим. З часів до і після окупації. З України та Росії. Від «кавеенщиків» до стендаперів. І ця підбірка доводить, що гумор – це теж політика, і в кожного вона своя.

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Розстріляний футуризм: Семенко, Шкурупій, Поліщук та інші на виставці «Футуромарення»

У Мистецькому арсеналі проходить виставка «Футуромарення». «Такою і має бути сучасна виставка», – подекуди захоплено кажуть відвідувачі. Концептуально підібрані і розміщені експонати, цікаві інтерактивні прийоми, глибокі і лаконічні тексти. І відео, які переносять у епоху, що спочатку спровокувала мистецький вибух, а потім стратила художників і вихолостила мистецтво, поставивши його на службу Компартії СРСР. Детальніше – у репортажі.

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