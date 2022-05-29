Радіо Свобода Weekly: ПЦУ хоче отримати частину Києво-Печерської лаври

«Кінець монополії Москви на Лавру»

В Україні очікують на рішення уряду щодо прохання Православної церкви України (ПЦУ) про передачу їй частини Києво-Печерської лаври, якою нині монопольно користується Українська православна церква (Московського патріархату). Прохання ПЦУ до уряду викликало гостру негативну реакцію УПЦ (МП), але, як кажуть релігієзнавці, сам факт монопольної присутності УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі в очах багатьох віруючих робить цю церкву ніби «правильною». Сама ж УПЦ (МП) стикнулась нині з багатьма проблемами через зв’язок з Російською православною церквою (РПЦ), керівництво якої фактично підтримує агресію Росії проти України.

Що стоїть за проханням ПЦУ отримати частину Києво-Печерської лаври? Читайте у матеріалі.

Чому Росія досі не наважилася анексувати захоплені частини України?

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на підконтрольних Росії територіях Донбасу влаштують «референдум» про входження до складу Росії. Але, за його словами, є одна умова – повний контроль над областями. Чим у контексті сьогоднішнього дня цікава заява ватажка кремлівської адміністрації?

Розмови про новий так званий «референдум» на окупованій частині Донбасу, що має ознаменувати входження ОРДЛО до складу Росії, тривають давно. Про бажання інтегрувати окуповану територію у Росію ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно говорили окупаційні органи влади.

Після того, як Росія визнала так звані «​республіки» та захопила значну частину Донецької та Луганської областей, заяви ці можна оцінювати по-іншому. До того ж, до окупованої частини Донбасу додалися захоплені частини Херсонської та Запорізької областей. Не треба забувати й про те, що під окупацією досі перебуває частина Харківської області. Детальніше читайте у матеріалі.

Росія атакує Лиман: ЗСУ змінюють позиції

Тривають бої за місто Лиман на Донеччині. Російські війська наразі контролюють більшість міста. Водночас ЗСУ зайняли на лиманському напрямку нові укріплені позиції, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що армія РФ хоче перетворити Лиман та кілька інших міст на Донбасі «на згарище», і що «теперішній наступ може зробити цей регіон безлюдним».

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в окупований Крим та отримання виходу до Придністров’я. За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

Росія змінила тактику та посилює ракетні удари з моря

Тринадцять кораблів і катерів, за інформацією Генштабу ЗСУ, втратив флот Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це орієнтовні цифри без уточнень характеру ушкоджень. Експерти ж кажуть, що можна обговорювати такі втрати: крейсер «Москва», ВДК «Саратов», десантний катер типу «Серна» і три катери типу «Раптор». Що відомо про ті кораблі, що стоять на ремонті в Севастополі? Як Росія змінила тактику на морі? І чи українські ракети зможуть дістати Зміїний, якщо Росія посилила протиповітряну оборону острова? Про це читайте у матеріалі Крим.Реалії.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Бої за Бахмут: українські війська стримують російські сили за десятки кілометрів від міста

Ще однією гарячою точкою на Донбасі нині стало місто Бахмут. Враховуючи, що російські війська просунулися в глиб раніше контрольованих Києвом територій в районі так званої «Світлодарської дуги», окупаційні війська наблизилися до міста Бахмут. Українські війська відбивають атаки російських сил та намагаються встановити контроль на панівних висотах для подальшого контролю та можливих маневрів військ. Як це відбувається, дивіться у відеорепортажі Мар'яна Кушніра.

Перемоги і проблеми військ ТРО: бійці розповідають, як все виглядає зсередини

15 травня президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони: замість Юрія Галушкіна ним став Ігор Танцюра. Цей рід військ виник за два місяці до широкомасштабного вторгнення Росії, а з 24 лютого записатися до тероборони стало для багатьох чоловіків і жінок справою честі. У нещадній війні Росії проти України тероборона творила дива. Є напрямки, злам на яких стався завдяки цим – ще вчора цивільним людям. Але три місяці війни проявили і те, що система працює не зовсім так, як мала. Деякі підрозділи потрапили у ситуації, коли перед ними ставилися завдання, які вони не могли виконати. Опитування військових із багатьох бригад показало ймовірну причину: проблема є там, де командири не подбали про підготовку.

Що ж насправді відбулося із тими тероборонівцями, яких дехто вже почав називати «дезертирами»​? І на що здатні ті підрозділи ТРО, якими керують професіонали? Читайте у матеріалі Донбас Реалії.

Путін нікому не довіряє, нікого не чує

Путін не хоче здавати свої позиції і відмовлятися від планів, тому війна буде довготривалою, прогнозують у військовій розвідці України. Із травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости і дороги. Росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому дістали старі радянські боєприпаси. Після знищення крейсера «Москва» і ВДК «Саратов» російські кораблі не підходять близько до українських берегів. Про це журналісти проєкту Крим.Реалії говорили з Вадимом Скібіцьким, представником ГУР МО.

Трибунал для Росії, покарання зрадників, суди під час війни. Погляд Офісу президента

Міжнародний трибунал для покарання Володимира Путіна та найвищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини в Україні – один із головних проєктів, над якими наразі активно працює Україна.



Команда президента Володимира Зеленського також хоче перетворити заморожені за кордоном активи РФ на компенсації для українців, які постраждали від дій Росії: для цього займається створенням спеціального арбітражу.



Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов – один із тих, хто активно залучений в обидва процеси. Окрім того, як і в довоєнні часи, він продовжує займатися в ОП питаннями судової реформи.



Про те, яким є нині прогрес у кожному із вищезгаданих питань, він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Кінець монополії Москви на Лавру»

В Україні очікують на рішення уряду щодо прохання Православної церкви України (ПЦУ) про передачу їй частини Києво-Печерської лаври, якою нині монопольно користується Українська православна церква (Московського патріархату). Прохання ПЦУ до уряду викликало гостру негативну реакцію УПЦ (МП), але, як кажуть релігієзнавці, сам факт монопольної присутності УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі в очах багатьох віруючих робить цю церкву ніби «правильною». Сама ж УПЦ (МП) стикнулась нині з багатьма проблемами через зв’язок з Російською православною церквою (РПЦ), керівництво якої фактично підтримує агресію Росії проти України.

Що стоїть за проханням ПЦУ отримати частину Києво-Печерської лаври? Читайте у матеріалі.

Фото з фронту: обстріл дороги Лисичанськ-Бахмут, відпочинок перед боєм та спорядження українських бійців

Фотограф AFP Аріс Мессініс знімав бої під Лисичанськом. Фотографії зроблені 23 травня, коли цивільні намагалися виїхати дорогою, яку російська армія обстрілює із мінометів. Більше фото тут.

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