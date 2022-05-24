«Ситуація може погіршитися». Чи загрожує Херсону затоплення через роботу захопленої ГЕС?

Чому на Каховській ГЕС спостерігаються викиди великих обсягів води? Які наслідки це матиме для навколишніх населених пунктів? В яких умовах наразі працює Каховська ГЕС, захоплена російськими військовими, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

24 лютого Каховська ГЕС та головна споруда Північно-Кримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до Криму, були захоплені російськими військовими, які вторглися на Херсонщину з анексованого півострова. Згодом національна енергетична компанія «Укренерго» заявила, що з 24 лютого Каховська ГЕС відключена від енергосистеми України.

20 травня видання «Центр журналістських розслідувань» із посиланням на жителів Нової Каховки повідомило, що на Каховській ГЕС скидають великі обсяги води, яка затоплює Нову Каховку. За інформацією видання, на гідроелектростанції змушені скидати воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які не можуть відремонтувати через окупацію. Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк імені Степана Фалдзинського у Новій Каховці. Під загрозою – навколишні села і Херсон.

«Не працює один із шести гідроагрегатів»

Інформацію про вимушене скидання води на умовах анонімності журналістам «Центру журналістських розслідувань» підтвердив працівник Каховської ГЕС: «Через захоплення гідроелектростанції немає змоги відремонтувати два гідроагрегати. Вони не працюють, тому працівники станції змушені скидати воду з Каховського водосховища у великому об’ємі. Фактично – її просто зливають і втрачають гроші».



Наприкінці березня генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що на захопленій російськими військами Каховській ГЕС перестав працювати один із шести гідроагрегатів.

Персонал залишився. Він виконує всі завдання «Укргідроенерго»

«Весь персонал був виведений за межі станції, але директору і головному інженеру вдалося переконати російських військових допустити на роботу оперативний персонал, який управляє агрегатами. Вдалося пояснити, що коли йде паводок, потрібно спрацьовувати воду, щоб не накопичувалося водосховище і щоб не сталося прориву дамби чи інших аварій. Тому персонал залишився. Він виконує всі завдання «Укргідроенерго», – розповів керівник компанії.

«Населення панікує»

Журналіст із Каховки Олег Батурін розповів, що підтоплення прибережної зони в Новій Каховці дійсно траплялися і раніше. Але, за його словами, місцеві жителі починають зараз панікувати через брак офіційної інформації.

Просто шалене скидання води йде – через це підтоплюється пляж, парк центральний

«Дійсно, у величезних кількостях скидають і скидають воду з Каховського водосховища. І це видно на самих відео, які знімають самі окупанти на Каховській ГЕС, оприлюднених от буквально днями. Просто шалене скидання води йде – через це підтоплюється пляж, парк центральний в Новій Каховці, взагалі вся берегова зона і виходить з берегів річка Конка поблизу Херсону. Повідомляють про те, що в Голій Пристані теж в плавнях стрімко піднявся рівень води. Саме в плавнях», – каже Батурін.

Журналіст зазначив, що Каховська ГЕС змушена скидати воду без виробітку енергії, і це призводить до збитків для самої гідроелектростанції.

Російські окупанти взагалі не допускають фахівців до ремонту цих гідроагрегатів

«Коли гідроагрегати не працюють, Каховська ГЕС змушена скидати воду без виробітку енергії. Тобто, це фактично йдуть шалені збитки для самої гідроелектростанції й взагалі для України. Наскільки мені відомо, наскільки розповіли мені мої джерела, то російські окупанти взагалі не допускають фахівців до ремонту цих гідроагрегатів», – сказав журналіст.

Чи дійсно небезпечна «велика вода»?

Проєкт «Новини Приазовʼя» запитав у головного інженера компанії «Укргідроенерго» Вадима Рассовського про загрози підтоплення для жителів населених пунктів, наближених до ГЕС, та жителів Херсону. Він запевнив, що «ситуація контрольована» та загрози для жителів Херсонщини немає.

Якби всі шість агрегатів працювали, то води б скидалося значно менше

«Дійсно, на Каховській ГЕС працюють чотири гідроагрегати з шести. Те, що скидається, – це надлишки води, які скидаються у відкриті водоскиди, бо у нас немає можливості їх пропускати через ті два пошкоджені гідроагрегати. Якби всі шість агрегатів працювали, то води б скидалося значно менше», – пояснив Вадим Рассовський.



Він зазначив, що зараз на станції звичайний експлуатаційний режим з роботою певної кількості водоскидів. В цілому через гідровузол проходить сумарно приблизно 3,5 тисячі кубічних метрів води на секунду – «це відносно невеликий обсяг води, яка періодично проходила через греблю».



Вадим Рассовський спростував будь-яку загрозу місту Херсону чи іншим населеним пунктам.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута підтвердив, що «ситуація на Каховській ГЕС є контрольованою керівництвом станції, і наразі процес скиду води нормалізований».

Перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба розповів, що станом на 23 травня пропуск води на ГЕС зменшили.

Маємо рекордний рівень води, яка прибуває з вершини Дніпра, тобто багатоводність

«Цього року маємо рекордний рівень води, яка прибуває з вершини Дніпра, тобто багатоводність. На засіданні міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ встановлений режим роботи каскаду дніпровських водосховищ на травень 2022 року, а саме: станом на 1 червня рівень водосховища має бути в межах 16 метрів», – сказав посадовець.

Також він запевнив, що «російські військові не втручаються в роботу Каховської гідроелектростанції».

«Завдати якомога більших збитків Україні»

Професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Євген Хлобистов запевнив, що ситуація з підтопленням на сьогодні не є загрозливою для регіону, втім, може погіршитися, якщо рівень води продовжуватиме підвищуватися. На сьогодні вона підвищилась приблизно на метр.

Не знаємо, скільки ще води пройде через Каховське водосховище, який буде ще підйом води

«Ми сьогодні не знаємо, скільки ще води пройде через Каховське водосховище, який буде ще підйом води. Наприклад, якщо буде підйом води близько двох метрів, це вже буде реально загрожувати безпеці мешканців, які проживають навколо частини, яка нижче по гідростанції знаходиться. Якщо ми не контролюємо цю територію, у нас немає ніякої можливості вплинути на цей процес», – пояснив науковець.

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України Михайло Яцюк вважає, що російські окупаційні сили, які контролюють Каховську ГЕС, «можуть навмисно втручатися в роботу станції, щоб завдати якомога більших збитків Україні».

Моделюється штучна гідродинамічна аварія, аварійний скид з Каховського водосховища, в результаті якого затоплюється і підтоплюється Херсон

«На мій погляд, це все контрольовано і відпрацьовується 2 моделі. Одна модель – військова, коли моделюється штучна гідродинамічна аварія, аварійний скид з Каховського водосховища, в результаті якого затоплюється і підтоплюється Херсон і інші населені пункти нижче Каховської ГЕС. Для того, щоб не допустити формування понтонних переправ, якщо будуть там військові дії», – припустив Яцюк.

«Інша ситуація, коли значні обсяги води будуть спущені з Каховського водосховища для того, щоб при відступі Україна не змогла скористатись, тому що там дуже багато об’єктів прив’язаних», – сказав академік.

За словами Яцюка, від Каховської ГЕС залежать системи зрошення, об’єкти атомної енергетики, питного водопостачання. Також він стверджує, що викиди великих обсягів води на ГЕС можна розцінювати як гідродинамічні аварії, які матимуть економічні наслідки.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.