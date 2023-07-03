Радіо Свобода Weekly: Зеленський вніс до Ради законопроєкт – святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський пропонує святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату державного святкування Різдва в Україні із 7 січня на 25 грудня. Про це йдеться у законопроєкті, який український лідер вніс до парламенту.

Також Зеленський пропонує змінити дати відзначення ще двох свят – перенести з 28 на 15 липня День української державності, і з 14 жовтня на 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

4 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року. Про це тут

Росія втрачає дивізіони артилерії під час наступу ЗСУ

ЗСУ продовжують наступати відразу на кількох напрямках, при цьому успішно подавляють вогневу міць російської армії, допомогаючи штурмовикам просуватися вперед.

За червень українська артилерія знищила рекордну в цьому році кількість артилерії армії РФ. При тому, що за чисельністю гармат та снарядів країна-агресор перевершує Україну в кілька разів.

Як Україна за місяць знищила рекордну кількість артилерії Росії? Текстова публікація тут

На рекордно високому рівні – КМІС оприлюднив опитування про підтримку вступу до НАТО та ЄС

92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, та 89% підтримують вступ країни в НАТО. Про це свідчить соціологічне опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення NDI провів у травні 2022 року, серпні 2022 року, січні 2023 року та нещодавно у травні 2023 року.

За даними соціологів, з травня 2022 року до травня 2023 року відсоток українців, які бажають вступити до НАТО, зріс із 73 до майже 90%, а кількість «тих, хто очікує» приєднатися до НАТО, зросла приблизно з 65 до 85 відсотків. Більше про це тут

«Увійде в історію»: віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла, чого очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі має відбутися саміт НАТО, від якого Україна очікує значно більшого щодо перспектив її членства, аніж було на саміті 2008-го у Бухаресті. Тоді запевнили, що одного дня Україна й Грузія приєднаються до Північноатлантичного альянсу. Обидві країни згодом зіткнулися з російською агресією, а щоб запобігти їй у майбутньому, в Києві зараз сподіваються на подальший крок НАТО: чітку дорожню мапу щодо членства.

Наразі Україна намагається заручитися підтримкою якомога більшої кількості союзників. Скільки країн усе ще обережні з конкретними обіцянками Україні? Й чи є шанс таки отримати політичне запрошення до НАТО?

Про це Радіо Свобода розпитало віцепрем’єрку з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішину. Дивіться і читайте за лінком

«Українська молодь – проблема для РФ». Як вберегти дітей в окупації?

Що відомо про вбивство підлітків в окупованому Бердянську, за яких обставин воно сталося і які події цьому передували? Чому російські окупаційні сили посилюють тиск на українську молодь і як карають за проукраїнську позицію? Як убезпечити дітей на окупованих територіях, і що робити у випадку, коли виїхати з окупації неможливо?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«В готовности! Всё по команде!». Ідентифіковані армійці РФ, які контролювали Каховську ГЕС. Ексклюзивні перехоплення

6 червня стало відомо про часткове руйнування греблі Каховського водосховища і гідроелектростанції, що призвело до масштабного затоплення півдня України. Про плани окупантів підірвати Каховську ГЕС влада України попереджала задовго до катастрофи.

Західні ЗМІ спершу поставили під сумнів, що мав місце саме вибух. Згодом почали з’являтися фактологічні підтвердження цього: сейсмічні сигнали, зафіксовані норвезькими фахівцями, знімки американських розвідувальних супутників. Нині західні лідери говорять в один голос – навмисно чи через необережність, відповідальна за руйнування греблі і затоплення Херсонщини саме Росія, яка захопила і контролювала Каховську ГЕС із початку масштабного вторгнення.

Хто саме з російських військових контролював ГЕС? Хто ними командував? Та про що говорили окупанти під час катастрофи? Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) та агенції «Слідство.Інфо» ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими у ніч руйнування. Читайте і дивіться тут

Ексголова ГУР та ЗСР про російські «пастки» для Баканова, Червінського, «агентів» у рясах, Пригожина, Путіна і справжню дату початку війни

Служба безпеки України «не була готова» до повномасштабної війни, каже Валерій Кондратюк. У 2014–2015 роках він очолював департамент контррозвідки СБУ; у 2015–2016 роках – Головне управління розвідки Міноборони України; був на керівній посаді у спецслужбах й за каденції Володимира Зеленського: з 2020-го до 2021 року головував у Службі зовнішньої розвідки України.

Чому ж генерал-лейтенант вважає, що СБУ «поглинула» Івана Баканова, друга дитинства чинного українського президента, і туди потрапили російські «агенти»?

Як загалом співробітники ФСБ чи розвідслужб РФ роками працювали в Україні та чи носили вони ряси? Чому виникли справи Дениса Кірєєва та Романа Червінського? Яка роль «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» на фронті? Якими методами Москва «готує суспільну думку про необхідність здачі Криму»?

По це, а також про успішні операції українських спецслужбовців та шпигунів – в інтерв’ю Валерія Кондратюка для Радіо Свобода. Текстова публікація тут

Кіно в оригіналі, посадовці в перекладі. Кого й коли новий закон може змусити вчити англійську

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про застосування англійської мови», який регулює вживання англійської мови як міжнародної в Україні.

Найбільшу увагу негайно привернула потенційна відмова від українського дубляжу в кінотеатрах. Радіо Свобода оглядає основні зміни, які передбачає документ, якщо його ухвалять у поточному вигляді. Про це тут

Тінь Азарова в міністерстві Галущенка (розслідування)

150 мільйонів гривень. Така ціна питання нині стоїть перед державною компанією «Укренерго». Це стратегічне підприємство відповідає за постачання електроенергії від виробників до споживачів, що стало особливим викликом через регулярні повітряні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Та водночас «Укренерго» нині вимушене відбиватися в судах від фірми, яка вдруге намагається стягнути з енергокомпанії гроші за електропідстанцію, побудовану ще 10 років тому. Цього разу – за документами про переуступку боргу з ознаками фіктивності.

Хто ж прагне нажитися на державній структурі? Розслідування «Схем» виявило – це фірма, пов’язана з колишнім прем’єр-міністром України, підозрюваним у держзраді Миколою Азаровим, який з 2014 року живе у Росії, звідки транслює наративи російської пропаганди. Та головне, як виявилося, допомагають фірмі у цьому – нинішні посадовці Міністерства енергетики.

Про те, чому історія десятирічної давнини має продовження зараз та які наслідки це може мати – розповідають журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), публікуючи ексклюзивні документи. Читайте і дивіться тут

Публікації, які можуть вас зацікавити:

Путін розкрив «державну таємницю»: ніколи не існувало ПВК «Вагнер»

«Навіть через тиждень після заколоту «вагнерівців» ми так і не знаємо, чим насправді закінчився невдалий бунт Євгена Пригожина, про що очільник компанії «Вагнер» домовився з білоруським правителем Олександром Лукашенком та головою ФСБ Олександром Бортниковим, якою буде доля так званої «приватної військової компанії» та її найманців», – зазначає політичний оглядач Віталій Портников.

Про цьому наголошує: «Але про що ми можемо достеменно сказати – так це про те, що ніякої приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» ніколи не було». Більше про це тут

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут