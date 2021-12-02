Железнодорожники вызвали полицию, чтобы не вакцинироваться. Можно их заставить?

Опять не хотят вакцинироваться: в Лимане протестовали работники локомотивного депо «Укрзалізниці», которых отстраняют от работы. Железнодорожники считают требования сделать прививку незаконными – это, настаивают, должно быть добровольно. Они даже обратились в полицию, чтобы там расследовали законность действий своего начальства. Радио Донбасс.Реалии решило изучить, есть ли у железнодорожников основания жаловаться – или все тут законно.

Первого декабря на территории Лиманского локомотивного депо, несмотря на холод, горячо и оживленно. Железнодорожники протестуют против приказа руководства.

«Причина нашего сбора – заставляют вакцинироваться. Я так понимаю – это дело добровольное. Хочешь – вакцинируйся, хочешь – нет. На данный момент именно заставляют. Документы какие-то выдумывают», – делится Виталий.

А коллега Виталия, Евгений, говорит, что работает с 2001 года. Был в отпуске. Вышел на работу 22 ноября. Распоряжение о вакцинации Евгений называет незаконным.

Если я до 9-го декабря не предоставлю сертификат, то я буду отстранен от работы

«Я вышел, – и при прохождении инструктажа меня ознакомили с приказом, который якобы шел от нашего руководства, о том, что если я до 9-го декабря не вакцинируюсь, не предоставлю сертификат, то я буду отстранен от работы. Я сказал, что это незаконно. Но мне сказали: все законно», – передает диалог с начальством железнодорожник.

Евгений не вакцинировался, потому что считает вакцинацию опасной для здоровья.

«Сомнительные организации эту вакцинацию устроили, то есть, Всемирная организация здравоохранения, которая, вообще, чужда нашей стране… Второе – ведет к электронному концлагерю. То есть, QR-коды, вся эта электронная система очень отрицательно сказывается уже и скажется потом. И это будет дискриминация человека», – убежден работник депо.

«Давление есть? Все!»

Поддержать железнодорожников приехал общественный деятель из Славянска, глава общественной организации по борьбе с коррупцией «Другий фронт» Евгений Недосека. Он общался и с людьми, и с полицией. Как аргумент против отстранения людей на экране телефона показывал выступление президента Зеленского и комментировал его:

– Их предупредили про ответственность за давление на работников, – сказал Зеленский.

– За давление, неважно, какое. Давление есть? Все! – резюмирует Недосека.

Никто не имеет права принуждать к вакцинации. За это есть криминальная ответственность

Общественный деятель сообщил, что изучил документы по ситуации с отстранением от работы невакцинированных сотрудников: «Пособирал нормативы, акты, законы, постановы, непосредственно комментарии президента, министра здравоохранения Ляшко. И они, в принципе, утверждали, что вакцинация в Украине добровольная. И никто не имеет права принуждать к вакцинации. За это есть криминальная ответственность. И даже сам президент рекомендовал в таких случаях обращаться в полицию, писать заявления, – и люди будут привлечены к ответственности».

Свою позицию активист аргументировал ссылками на разные документы и запросы, Конституцию Украины (запрет на медицинские опыты без согласия человека), резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы № 2361, где сказано: никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации; никто не может подвергаться дискриминации из-за нежелания проходить вакцинацию.

Отметим, что в обращении от 18 марта прошлого года президент Зеленский действительно рекомендовал людям обращаться в полицию. Однако речь шла о том, что руководители принуждают работников писать заявления об увольнении по собственному желанию. «Также у нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление, сразу сообщайте в полицию», – сказал тогда Зеленский.

Тем не менее, работники депо написали заявления – и теперь полиция будет разбираться в законности отстранения от работы невакцинированных железнодорожников.

На собрании были и люди, которые назвались представителями администрации предприятия. Но они от комментариев отказались.

Государство имеет право устанавливать обязательность вакцинации для определенных профессий – Яворский

Такие ситуации, как в Лимане, довольно-таки распространены в Украине, особенно – среди учителей, сообщил Радио Донбасс.Реалии Владимир Яворский, правозащитник, эксперт Центра гражданских свобод. Да, вакцинация – добровольна, но государство имеет право устанавливать для определенных профессий ее обязательность.

И еще один важный момент, который подчеркивает Яворский: такая мера внедряется только в «красной» зоне карантина при высоком уровне заболеваемости. То есть, получается конкуренция разных прав человека. И именно с целью защиты права на жизнь государство вводит обязательность вакцинации.

Почему же это касается железнодорожников? Это, во-первых, государственное предприятие; во-вторых – стратегическая отрасль: если половина сотрудников тяжело заболеет, то поезда станут, поясняет мотивацию государства Яворский.

Правительство может это внедрять. Человек, если не хочет, может временно не выполнять свою работу

«То есть, для того, чтобы человек работал в определенных профессиях, – он должен быть привит. Например, до сегодняшнего дня в Украине есть 6 таких обязательных прививок, которые для определенных профессий были утверждены ранее. И сейчас правительство расширяет количество прививок, соответственно, связанных с ковидом, и количество профессий, которые требуют прививок. Правительство может это внедрять. Человек, если не хочет, может временно не выполнять свою работу», – поясняет эксперт.

Владимир Яворский отмечает: еще три недели назад вопрос обязательности был спорным, ведь не было перечня противопоказаний. Сейчас этот перечень есть. Также правительство прививку от коронавируса внесло в перечень обязательных своим постановлением № 1236 «Про установление карантина…»

Что касается ссылок на Совет Европы, то, говорит эксперт, Украина ничего не нарушает, ведь в стране нет обязательной вакцинации для всех, разработаны противопоказания для вакцинации, есть конкретные требования для обязательной вакцинации в «красной» зоне.

Сотрудник отстраняется от исполнения служебных обязанностей на время действия «красной» зоны

«Одно из ограничений для «красной» зоны – сотрудник должен быть отстранен. Но он отстраняется от исполнения служебных обязанностей временно. То есть, на время действия «красной» зоны. Как только уровень заболеваемости упадет и территория перейдет, например, на уровень «зеленой» зоны, – человек может и дальше выполнять свою работу на том же самом месте», – уточняет эксперт.

Также он советует ознакомиться с этим разбором ситуации с вакцинацией и отстранением от работы.

Здесь три ведущих врача отвечают на вопросы Радио Донбасс.Реалии о влиянии ковид-вакцины на организм – в том числе, про побочные эффекты, которых опасаются люди:

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