Радіо Свобода Daily: На складах боєприпасів поблизу Ічні сталися вибухи

Вибухи в Ічні

Близько 3.30 ранку 9 жовтня на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися вибухи. О 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, а рух залізничного й автомобільного транспорту припинений. Із навколишніх населених пунктів евакуювали місцеве населення. Хронологію подій можна простежити в живому блозі. Що стало причиною вибухів та чи покарають винних, читайте в матеріалі нашої журналістки. Ми також зробили фоторепортаж із місця подій після вибухів.

Тепер пропонуємо кілька коротких новин:

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух вирішив припинити голодування, яке він тримав понад 200 днів, на час етапування до колонії.

Жителі села Лойга в Архангельській області Росії впізнали у підозрюваному в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля свого односельчанина Олександра Мішкіна.

Уряд Македонії на позачерговому засіданні затвердив пропозиції змін у конституцію, тим самим розпочавши процедуру зміни назви країни на Північну Македонію.

Український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, потрапив до списку фіналістів на отримання премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Поліція Болгарії повідомила, що затримала «громадянина Румунії українського походження» у зв’язку з убивством журналістки-розслідувача Вікторії Маринової.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про відставку з посади 9 жовтня.

«Отримання хабарів і застосування насильства» поліцейськими в метро Харкова

Прес-служба прокуратури Харківської області розповсюдила відео, на якому кремезний поліцейський кидає на підлогу чоловіка, доставленого до службової кімнати на станції метро «Південний вокзал», лупцює його ногами, б’є кийком і стільцем. Поліцейський завдає удари по тулубу і по голові. Це – старший сержант, один із чотирьох підозрюваних у цій справі. У нього найменший стаж роботи в міліції/поліції – лише 5 років. Але їм передували ще 10 років служби в армії за контрактом. Інші троє підозрюваних (серед яких начальник підрозділу і його заступник) працювали у правоохоронних органах понад десять років. Більше деталей за посиланням.

Про Крим не забули

Про Крим не забули – таким було послання зустрічі, що проходила у столиці Чехії Празі у рамках 22-ї міжнародної конференції «Форум-2000». На конференцію, у рамках якої відбувається обговорення стану демократії у світі, з України, зокрема, запросили представників Криму, які розповідали про те, що відбувається на анексованому Росією півострові, про переслідування кримських татар, про придушення свободи слова та про зусилля активістів, спрямовані на те, щоб проблеми Криму не були забуті.

«Кримським днем» став вівторок 9 жовтня і у брюссельських установах ЄС. Наслідки російської незаконної окупації Криму, переслідування кримських татар і незгодних із лінією Кремля, масивна мілітаризація півострова й Азовського моря – ось тільки частина проблем, яким євродепутати, політичні аналітики та експерти намагалися знайти відповіді.

TruCam

Із 8 жовтня поліцейські в Україні починають використовувати портативні пристрої для відеофіксації та вимірювання швидкості TruCam. До 15 жовтня прилади працюватимуть у профілактичному режимі – за порушення водіїв не будуть штрафувати. У поліції TruCam обіцяють використовувати виключно в місцях високої концентрації ДТП і з попередженнями. Місця розміщення патрулів, оснащених портативними пристроями, мають бути чітко позначені, а інформація про них – вчасно оновлюватись. У поліції запевняють, що мета нових заходів – запобігти перевищенню швидкості і аваріям, а не притягнути до відповідальності. Детальніше за лінком.

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