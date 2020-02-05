Радіо Свобода Daily: Рада попередньо підтримала скорочення депутатів до 300 і пропорційну виборчу систему

Верховна Рада попередньо схвалила зменшення кількості депутатів

Верховна Рада України попередньо схвалила президентський законопроєкт, який передбачає внести зміни до статей 76 і 77 Конституції України і скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою. За цю постанову на засіданні 4 лютого проголосували 236 народних депутатів.

У грудні 2019 року Конституційний суд визнав конституційним зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль очолив Міністерство розвитку громад та територій України й обійняв посаду віцепрем’єр-міністра України. За таке рішення проголосували 278 депутатів Верховної Ради. Новий міністр обіцяє завершити децентралізацію і реформувати ЖКГ. Крім того, у парламенті припускають, що Шмигаль згодом може очолити уряд. Усе, що відомо про нового віцепрем’єра, ми зібрали у матеріалі.

Далі коротко:

Ізраїльський Меморіал пам’яті жертв Голокосту «Яд Вашем» визнав, що матеріали, представлені на всесвітньому форумі, спотворювали історичні факти про роль СРСР у Другій світовій війні на користь Кремля.

У Чикаго скасували концерт російського джазмена Ігоря Бутмана, який у 2014 році підтримав анексію Криму.

Державне бюро розслідувань повідомляє про затримання посадовця секретаріату Кабміну за «2,5 мільйони гривень хабаря».

Імовірне листування Киви з Жириновським

Цього разу народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива був нібито помічений за листуванням із російським діячем Володимиром Жириновським. 4 лютого портал TK Media оприлюднив відео, на якому один із народних депутатів листується в месенджері з контактом на ім’я «Жирик… Владимир Вольфович».

На запитання про це ми почули від Киви монолог про все: від кола його спілкування до захисту держави з автоматом. Втім, своє листування з російським політиком він і не спростував, і не підтвердив. Натомість він побажав журналістці «народити сина».

Як у підручнику «Всесвітньої історії» з’явився Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз потрапив на сторінки українського підручника «Всесвітньої історії» для 10-го класу цілеспрямовано, стверджує автор книжки, історик Ігор Щупак.

У параграфі «США в міжвоєнний період» оприлюднена видозмінена фотографія «Обід на хмарочосі» 1932 року. Саме на ній і домальований актор.

«Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, «доповненою» Кіану Рівзом, я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його», – заявив Щупак. За словами історика, він замислився над питанням: наскільки уважно читають підручники, працюють над ілюстраціями до теми.

Спогади жителя Прип’яті, який останнім натиснув на кнопку 4-го енергоблоку

Місто Прип’ять відзначає 50-річний ювілей. Дві третини свого життя це місто є покинутим: крізь асфальт проросли лісові дерева, у квартирах мешкають дикі звірі й здичавілі пси. Житель міста, старший інженер управління 4-го енергоблоку ЧАЕС Олексій Бреус розповів Радіо Свобода, якою запам’яталася йому Прип’ять, коли в ній ще жили люди. І провів покинутим містом своєрідну екскурсію.

Зима прийшла

В Україну прийшов циклон. На півночі, заході і сході прогнозують снігопади. У Києві – до 10 сантиметрів снігу. У КМДА закликають водіїв бути уважними й обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. А надзвичайники попереджають про ускладнення погодних умов в Україні до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.

Друзі, будьте обережними!

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