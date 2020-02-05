Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 лютого 2020, Київ 07:23
Політика

Радіо Свобода Daily: Рада попередньо підтримала скорочення депутатів до 300 і пропорційну виборчу систему

Верховна Рада України попередньо схвалила законопроєкт про скорочення кількості депутатів із 450 до 300

Верховна Рада попередньо схвалила зменшення кількості депутатів

Верховна Рада України попередньо схвалила президентський законопроєкт, який передбачає внести зміни до статей 76 і 77 Конституції України і скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою. За цю постанову на засіданні 4 лютого проголосували 236 народних депутатів.

У грудні 2019 року Конституційний суд визнав конституційним зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль очолив Міністерство розвитку громад та територій України й обійняв посаду віцепрем’єр-міністра України. За таке рішення проголосували 278 депутатів Верховної Ради. Новий міністр обіцяє завершити децентралізацію і реформувати ЖКГ. Крім того, у парламенті припускають, що Шмигаль згодом може очолити уряд. Усе, що відомо про нового віцепрем’єра, ми зібрали у матеріалі.

Далі коротко:

  • Ізраїльський Меморіал пам’яті жертв Голокосту «Яд Вашем» визнав, що матеріали, представлені на всесвітньому форумі, спотворювали історичні факти про роль СРСР у Другій світовій війні на користь Кремля.
  • У Чикаго скасували концерт російського джазмена Ігоря Бутмана, який у 2014 році підтримав анексію Криму.
  • Державне бюро розслідувань повідомляє про затримання посадовця секретаріату Кабміну за «2,5 мільйони гривень хабаря».

Імовірне листування Киви з Жириновським

Цього разу народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива був нібито помічений за листуванням із російським діячем Володимиром Жириновським. 4 лютого портал TK Media оприлюднив відео, на якому один із народних депутатів листується в месенджері з контактом на ім’я «Жирик… Владимир Вольфович».

На запитання про це ми почули від Киви монолог про все: від кола його спілкування до захисту держави з автоматом. Втім, своє листування з російським політиком він і не спростував, і не підтвердив. Натомість він побажав журналістці «народити сина».

Як у підручнику «Всесвітньої історії» з’явився Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз потрапив на сторінки українського підручника «Всесвітньої історії» для 10-го класу цілеспрямовано, стверджує автор книжки, історик Ігор Щупак.

У параграфі «США в міжвоєнний період» оприлюднена видозмінена фотографія «Обід на хмарочосі» 1932 року. Саме на ній і домальований актор.

«Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, «доповненою» Кіану Рівзом, я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його», – заявив Щупак. За словами історика, він замислився над питанням: наскільки уважно читають підручники, працюють над ілюстраціями до теми.

Актор Кіану Рівз в українському підручнику історії
Актор Кіану Рівз в українському підручнику історії

Спогади жителя Прип’яті, який останнім натиснув на кнопку 4-го енергоблоку

Місто Прип’ять відзначає 50-річний ювілей. Дві третини свого життя це місто є покинутим: крізь асфальт проросли лісові дерева, у квартирах мешкають дикі звірі й здичавілі пси. Житель міста, старший інженер управління 4-го енергоблоку ЧАЕС Олексій Бреус розповів Радіо Свобода, якою запам’яталася йому Прип’ять, коли в ній ще жили люди. І провів покинутим містом своєрідну екскурсію.

Зима прийшла

В Україну прийшов циклон. На півночі, заході і сході прогнозують снігопади. У Києві – до 10 сантиметрів снігу. У КМДА закликають водіїв бути уважними й обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. А надзвичайники попереджають про ускладнення погодних умов в Україні до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.

Друзі, будьте обережними!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG