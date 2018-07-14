Чому світові ЗМІ досі повторюють пропаганду Кремля про Україну? – Atlantic Council

Коли двоє гравців команди Хорватії записали дев’ятисекундне відео, в якому вони присвятили Україні перемогу своєї футбольної команди над командою Росії, вони виголосили патріотичне українське гасло: «Слава Україні!». Будучи колишніми гравцями київського «Динамо» вони вважали, що їхнє послання стане милим і безневинним привітанням для друзів з України, пише в своїй колонці для Atlantic Council медійник Пітер Дікінсон.

Однак, мільйонам нажаханих глядачів в Росії, відео здалось зовсім не безневинним. Вони сприйняли це як образу національної гідності часів нацизму, наголошує Дікінсон.

Така історично неграмотна інтерпретація фрази «Слава Україні!» співпадає з сучасною тенденцією в Росії розглядати все через викривлене сприйняття українського визвольного руху часів Другої світової війни. За цією викривленою логікою, «Слава Україні!» є фашистським гаслом, бо УПА мало короткий стратегічний альянс з німцями перед тим, як боротись як проти нацистів, так і проти радянських військ решту війни.

Насправді, фраза виникла задовго до 1940-х у визвільній війні 1920-х років і набула нового звучання в часи розбудови державності України під час «перебудови» 1990-х та Революції Гідності 2013-2014 років.

Хоча міжнародна спільнота значно просунулась в розумінні гібридної війни, яку веде Кремль, всі дороги ведуть до Москви, коли йдеться про репортажі про Україну

Єдині кого ще шокує ця фраза це ті, хто вважає українську незалежність формою небезпечного екстремізму, наголошує Дікінсон. Це може пояснити різку реакцію Росії на відео хорватських футболістів а також піднімає важливе питання того, як цю подію висвітили світові ЗМІ.

Багато видань некритично повторили кремлівський посил про те, що «Слава Україні!» є гаслом антиросійських націоналістів, що бере початок з фашизму минулого століття, нагадує дослідник.

Це – сигнал для тих, хто вважає, що російська дезінформація втрачає здатність вводити в оману. Хоча міжнародна спільнота значно просунулась в розумінні гібридної війни, яку веде Кремль, всі дороги ведуть до Москви, коли йдеться про репортажі про Україну, наголошує він.

Найбільше експерта вразила британська газета Independent, «яка використала стільки кремлівських кліше, що могла пройти цензуру RT. Можливо, найбільше закарбувалась у пам’яті фраза, що «Слава Україні!» «продовжує вживатись антиросійськими українськими націоналістами після путчу на Майдані 2014 року», – зазначає дослідник.

Британська The Sun назвала «Слава Україні!» – «гаслом української армії та націоналістів, які суперечать територіальним претензіям Росії». Bloomberg виступив з колонкою, де повторювалось, що фраза належить до часів Другої світової війни, є «традиційним вітанням українських націоналістів і її було вперше застосовано прихильниками сепаратиста часів Дуругої світової – Степана Бандери».

Хоча чотири роки інформаційної війни з Кремлем не переконали міжнародну пресу в тому, що не варто користуватись російськими повідомленнями про Україну, цей досвід, щонайменше, навчив українців вживати кроки у відповідь

Той факт, що такі характеристики співзвучні з позицією Росії, свідчить про вплив, який Москва продовжує мати на уявлення про Україну в світі.

Для того, щоб змінити таке уявлення в світі, Україні потрібно більш активно заявляти про себе в міжнародних ЗМІ та експертних колах, переконаний експерт.

Хоча чотири роки інформаційної війни з Кремлем не переконали міжнародну пресу в тому, що не варто користуватись російськими повідомленнями про Україну, цей досвід, щонайменше, навчив українців вживати кроки у відповідь.

Посольство України в Лондоні звернулось до користувачів соцмереж з закликом активно заявляти про свою незгоду з тим, як гасло «Слава Україні!» сприймають британські ЗМІ. Результати не забарились і за лічені години Independent внесло правки до своєї статті.

Україна має захищати свою точку зору в інформаційному полі. Українські посадовці мають використовувати випадки російської пропаганди як нагоду роз’яснювати і інформувати, наголошує експерт.