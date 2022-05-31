Рита Бурковська: «Мені шкода, що Кведаравічюс вирішив поїхати в Маріуполь»

КАННИ – Рита Бурковська грає головну героїню у стрічці «Бачення метелика», представленій на 75-му Каннському кінофестивалі. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода вона розповіла про те, як знімальна група фільму намагалася донести «українські голоси» у Каннах, про виклики під час підготовки зйомок стрічки і співпрацю з убитим у Маріуполі литовським режисером Мантасом Кведаравічюсом. – Ми зараз у Каннах, над нашою головою – мирне небо і буквально за кілька десятків метрів лунає весела музика, червоною доріжкою прогулюються жінки у вишуканих сукнях… Ваша знімальна група обрала звуки сирен повітряної тривоги і влаштувала акцію просто на червоній доріжці. Якою була реакція каннської публіки? Які ваші враження?

Наша знімальна група дуже хотіла провести акцію і наголосити на тому, що в Україні йде війна, відбувається геноцид і нам важливо бути почутими

– Ми зрозуміли, що Каннський кінофестиваль дуже консервативний, тут не хочуть бачити політичні постери, вони переживають за, наприклад, фаєри. Те, що для нас в Україні абсолютно нормально, то для них це ледве не терористична загроза. Наша знімальна група дуже хотіла провести акцію і наголосити на тому, що в Україні йде війна, відбувається геноцид і нам важливо бути почутими. Власне, так була придумана ця акція. Я не знаю щодо реакції каннської публіки, бо ми провели акцію і відразу пішли на прем’єру, але, судячи з фото, мені здається, що нам вдалося. Також раніше ми звернулися до Євгена Малолєтки, який перебував у Маріуполі з Мстиславом Черновим, вони були вже фактично в оточенні. Ми попросили у них зображення Маріуполя, щоб надрукувати його на наших футболках. І потім у цих футболках наші продюсери прийшли фотографуватися на фотокол у Каннах.

Для нас це велика честь і дуже приємно, що наші журналісти виконували свій професійний обов’язок. Але мене це дуже вражає, бо ці люди перебували в оточенні і все одно продовжували фотографувати. Мені здається, що найважливіші фото цієї війни вже зроблені – ними.

– Стрічка «Бачення метелика» отримала довгі овації від зали після її перегляду. Наскільки важливо для вас бути відібраними на Каннський кінофестиваль? – Я вперше у Каннах. І бути присутніми на такому фестивалі – це дуже важливо. Ми чуємо професійну критику. Ми ж займаємося мистецтвом, і це дуже цінно – отримати правдиву оцінку експертів. По-друге, важливо бути почутими і побаченими саме зараз. Ми донесли «українські голоси», і це дуже добре, що українці можуть за допомогою свого фільму рефлексувати про війну і посттравматичний синдром. Тобто, не хтось інший, а саме ми можемо про це розповісти.

– На початку стрічки ми бачимо страшні шрами на тілі Лілії, коли вона приймає душ. Потім ми бачимо, що ці шрами не тільки тілесні. Чи допомогла вам зміна іміджу? І наскільки важко було відмовитися від вашого волосся, про яке навіть згадано окремим коментарем у стрічці? Наскільки важко вам було перевтілитися в образ Лілії? – Ми зробили великий research (дослідження – ред.) для цього фільму. Я набирала вагу, я її скидала, я займалася в тренажерному залі з ветеранкою, яка була моєю тренеркою. Ми зустрічалися з людьми, які були в ізоляції, працювали з СБУ на непідконтрольних Україні територіях. Ми зустрічалися з людьми, які були в полоні після Іловайська, ветеранами, бували на фронтлайні. Мені важливо було зустрітися з людиною, яка має такий досвід, бо з людиною набагато легше все відчути, ніж із книжкою, хоча спеціальну літературу про посттравматичний досвід я теж читала. І набирати вагу – це доволі важко. Я набрала 10 кілограмів, це не так і багато, але це відчутно, це неприємний такий бонус, також мені змінили зачіску. Ще я ходила на курси парамедицини, пройшла вишкіл у «Госпітайльєрів» – це такий батальйон добровольців, які допомагають під час евакуації, вони надають першу домедичну допомогу в умовах бою. – Чим ви займаєтесь зараз?

Зараз я працюю фіксеркою

– Зараз я працюю фіксеркою, тобто, я працюю з журналістами як польовий продюсер, допомагаю їм реалізовувати зйомки, розповідати історії з України. – Це доволі кардинальна зміна вашої діяльності… – В Україні знімають не так багато повнометражних фільмів, а акторам же треба набиратися досвіду для майбутнього. Мені це дуже цікаво. Я працювала з журналістами в Бучі, в Андріївці, Гостомелі, тобто, у Київській області. А ще зовсім трохи була у Краматорську, Лисичанську і Сєвєродонецьку. Це було кілька тижнів тому, зараз там набагато гарячіше.

– «Бачення метелика» – це не перша ваша робота у повнометражному кіно. Ви знімалися у стрічці «Парфенон» литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, його вбили у квітні у Маріуполі під час зйомок стрічки «Маріуполіс 2», яка цього року була представлена у Каннах. Розкажіть про вашу роботу з Мантасом Кведаравічюсом.

Досвід робити з Мантасом був дуже цікавим

– Досвід робити з Мантасом був дуже цікавим, ми з ним зійшлися в деяких речах. Я дуже хотіла працювати в гарному кіно, я пройшла кастинг, і ми багато де їздили разом, щоб робили research для його фільму. Ми також займалися в Лаврі, вчилися іконопису. Ми дуже серйозно готувалися і присвячували цьому багато часу. Він був дуже неординарною, цікавою, глибокою і потужною людиною. Він за професією був антропологом і займався цим. Він дуже багато чому мене навчив, з ним було і цікаво, і важко. У нас були неймовірні зйомки!

Дуже шкода, що його вбили в Маріуполі

Наприклад, ми разом йшли на гору на кордоні Албанії і Греції, все обладнання ми несли на собі втрьох (Мантас, фіксерка і я), ми дійшли до самісінької вершини за дві години, познімали, як і планували, іній і… сонце сіло. Вниз ми йшли у повній темряві і при цьому не знали, де в лісі стоїть наша машина. Потім нас затримувала поліція, бо вони думали, що ми – контрабандисти… І ось таких історій було дуже багато, з ним дуже цікаво! Дуже шкода, що його вбили в Маріуполі і дуже шкода, що він ухвалив рішення поїхати в Маріуполь. – Він з вами не говорив про зйомки в Маріуполі, не радився? – Ні, а якби порадився, то я б точно сказала «Ні», але Мантас був не тією людиною, яка слухає чиїсь поради. Він так вирішив, у нього був такий імпульс.