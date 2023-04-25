Із депутатського крісла у Швеції на фронт в Україну. Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода

Керолін Норденґріп була депутаткою шведського парламенту – Риксдаґу. Понад 15 років вона пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні, та торік, після побачених новин про Ірпінь та Бучу, захотіла усе кардинально змінити життя. І змінила.

Нині замість ділового костюму вже носить камуфляж Збройних сил України і готується до відправлення на фронт у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».



Чи має військовий досвід? Яку роботу виконувала як парламентарка і яку нині готова виконувати на передовій? А також скільки довідок зібрала, аби долучитися до українського війська? Ексклюзив Радіо Свобода.

Родом Керолін із кількатисячного містечка Боллебюгд поблизу Ґетеборга у Швеції. Із дитинства захоплювалася заняттями у тренажерному залі, подорожами. Отримала шведську базову освіту у технічно-інженерній галузі, вчилася конструювати мости, та справжнє своє покликання, розповідає, знайшла у роботі на громаду.



Так почалася політична кар'єра довжиною у 15 років.



«Спочатку мене обирали у муніципалітети різних рівнів. Водночас я працювала на посаді, як кажуть у нас, риґс-омбудсман: допомагала партії розв'язувати проблеми, навчати нових політиків, виконувала інші завдання. А по тому виборча комісія партії внесла мене у список до Риксдагу», – каже Керолін.



У шведському парламенті вона пробула із 2018-го до 2022 року як представниця політичної сили «Шведські демократи». Ця партія позиціонує себе як націоналістична, правого спрямування. Її представники закликають боротися із напливом мігрантів у Швецію, а донедавна деякі з них скептично висловлювалися про місце Швеції у НАТО. Утім, вступ країни до альянсу офіційно підтримали.

Думка Керолін теж змінювалася аналогічно.

«У минулому я вважала інакше, але зараз переконана, що НАТО є найкращим рішенням для Швеції. Я думаю це вкрай важливо. Росія зробила велику помилку, думаючи, що війна змусить інші країни боятися приєднатися до НАТО, але сталось навпаки. Європа стає сильнішою, НАТО стає сильнішим», – підсумовує експарламентарка.

Приблизно 7000 євро на місяць – такою була її депутатська зарплатня.

«Я працювала у комітеті з питань національної оборони. Щотижня ми проводили зустрічі, де обговорювали питання майбутнього збройних сил Швеції. Окрім того, я працювала на засіданнях з питань розгортання шведських сил в інших країнах. Також я була в експертній раді, яка опікується питаннями експорту зброї».

На думку Керолін, місце України – теж нині у НАТО, але розмов на політичні теми вона уникає. Каже: після початку повномасштабної війни Росії проти України вони її цікавлять усе менше, пережила переломний момент у свідомості.



«У Риксдаґу на зустрічі буквально на другий день після початку повномасштабної війни ваш посол був у Швеції і розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? Я ж – військова», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – розповідає експарламентарка.

На власні очі вона бачила Київщину під час активних бойових дій і загалом провела в Україні шість тижнів. Утім, змушена була повернутися додому через роботу.

Відтоді чекала можливості знову потрапити в Україну. Та вже як солдат, а не депутатка.

– Яке було ваше перше враження про Україну та українців?

– Я була дуже здивована. Наскільки комфортно та легко з українцями працювати, наскільки українці ввічливі. Ще момент, який запам'ятався – як українці поводяться з тваринами. Це також багато каже про людей.

На початку жовтня Керолін знову була у Києві та шукала підрозділ ЗСУ, до якого могла б приєднатися. Адже за її плечима був не тільки політичний досвід. У 15 років вона добровільно отримала військово-повітряну підготовку, а у 19 – пройшла 11-місячну строкову службу.

– Скільки документів чи дозволів вам довелось зробити, аби приєднатись до лав ЗСУ? Я чув від вас про щонайменше 56, так?

– Дуже багато штампів (усміхається – ред.). Українці справді люблять штампи. Кожен лікар, якого ти бачиш, та й усі, хто брав мої документи, всі мали свої штампи.

– Як ви потрапили у свою нинішню військову бригаду, 47-му ОМБр «Маґура»?

– Я пішла туди, пройшла тренування й через 2 місяці вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене як тренера навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада.

У цій бригаді служить ще один швед. Коли я приїхала сюди (в Україну – ред.) вперше, в березні, у нас були думки щодо створення шведського підрозділу ЗСУ. Але ця ідея не була реалізована й усіх розділили по різних локаціях. Проте ми підтримували зв'язок й, повернувшись в Україну, я дізналася, що є одне вакантне місце.

Місце було у піхоті. А Керолін – стрілець. Цим займалася ще у шведській армії.

– Зазвичай наше завдання полягає в тому, щоб стати таким собі щитом перед ворогом. Захистити географічну зону чи важливий об'єкт.

– Ви цю роботу готові виконувати і на фронті? У вас є звання?

– Вирішувати, чим я буду займатися, будуть у моїй бригаді. Це я сама не обираю. Коли усі питання з документами будуть закриті, я стану сержантом. Точно не знаю, коли нас відправлять на передову, але це точно буде незабаром.

Поки ж Керолін тренує з нуля українських солдатів без військового досвіду, і розповідає із усмішкою, вчаться надзвичайно швидко, бо хочуть навчитися.

Під час тренування солдатів я даю команди українською

– Чи ви вже знаєте хоча би кілька слів українською, адже на передовій вам вони знадобляться?

– Так, в Duolingo я вже пройшла 260 днів курсу (усміхається – ред.). Проте мою українську треба ще вдосконалювати. Під час тренування солдатів я даю команди українською, навіть якщо для допомоги поруч є «перекладач» (каже українською – ред.)​.



– А інші українські слова знаєте?

– Дякую, будь ласка. Та багато ще (усміхається – ред.).

Народе України, продовжуй відстоювати свободу та мир. Україна – чудова країна й гідна того, щоб за неї битися. Саме тому я тут

Під час інтерв'ю вона зізнається: розхвилювалася, адже це перший запис для українських ЗМІ. Розмову підсумовує наступними словами:

«Народе України, продовжуй відстоювати свободу та мир. Україна – чудова країна й гідна того, щоб за неї битися. Саме тому я тут.

А громадянам Швеції хочу сказати: продовжуйте підтримувати українців і зброєю, і економічно. Це необхідно, щоб вони і надалі боролися».