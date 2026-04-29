Видання «Українська правда» оприлюднило записи розмов, які подаються як чергові епізоди «плівок Міндіча». Журналісти вказують, що розмови велися у квартирі підозрюваного у справі щодо корупції в сфері енергетики Тимура Міндіча. На плівках нібито Міндіч обговорює зі співрозмовниками, серед іншого, зведення будинків для «Андрія» та «Вови» по сусідству із ним.

Також журналіст Михайло Ткач стверджує про розмову Міндіча із тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. Автентичність та релеватність записів, оприлюднених виданням «УП» і в яких нібито фігурує нинішній секретар РНБО Рустем Умєров, мають встановити правоохоронці, заявили в пресслужбі високопосадовця.

НАБУ автентичність плівок не підтверджує, але й не спростовує.

Який стосунок має Рустем Умєров до «Міндічгейту»?

29 квітня видання «Українська правда» оприлюднило першу частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас».

Видання пише, що розмови задокументовані у квартирі Тимура Міндіча влітку 2025 року, зокрема, була розмова за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними журналістів, співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.



За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути Міндіч. Хоча сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

Після цієї публікації голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») викликав на 13 травня секретаря РНБО Рустема Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі «Мідас».

Юрій Гудименко, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони, ветеран російсько-української війни, в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live») заявив, що Громадська антикорупційна рада при МОУ вимагатиме відставки Умєрова.

«Секретар РНБО Рустем Умєров має бути відсторонений від своєї посади станом на зараз. І президент України [...] має підняти питання в РНБО про часткову націоналізацію компанії Fire Point, принаймні до закінчення воєнного стану».

Він додав, що ГАР МОУ вбачає в діях Умєрова лобіювання інтересів Міндіча в експорті зброї.

«Рустем Умєров надає інформацію, яка має статус закритої або навіть таємної. [...] очевидно, що Умєров погоджується, принаймні на словах, лобіювати інтереси компанії Fire Point і Міндіча для експорту зброї на той момент, коли експорт зброї був закритий для усіх».

У прессслужбі Умєрова агентству «Інтерфакс-Україна» зазначили, що ще у листопаді 2025 року він надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення, а коментувати матеріали кримінального провадження не має права.

Водночас зауважили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра, а коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній, зазначили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

Також прееслужба Умєрова відреагувала на згаданий у медіа момент щодо фінансування Fire Point, зазначивши, що йдеться про виробництво дронів, які продемонстрували свою ефективність на фронті, зокрема під час далекобійних операцій вглиб Росії.

«Сума в понад 300 млрд, які начебто були профінансовані компанії, не відповідає дійсності. Це загальна сума фінансування закупівель БпЛА у цілому, яка охоплює сотні різних виробників і типів безпілотників – від FPV і розвідувальних до бомберів і далекобійних систем», – пояснили в пресслужбі.