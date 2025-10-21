Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Свідок під тиском? «Плівки Міндіча»: деталі

У справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заговорив ключовий свідок. Серед іншого, одразу заявив про тиск і погрози. Сам детектив залишиться під вартою до грудня.

Магамедрасулов – це той детектив, який, як заявляють медіа, міг фільмувати вище керівництво держави (так звані «плівки Міндіча», факт існування яких досі під питанням).

Тим часом НАБУ заявляє про обшуки в родичів ще одного детектива.

  • Про що це свідчить?
  • Про що говорить свідок у справі Магамедрасулова?
  • Чи можуть свідків залякувати?
  • Які перспективи справи детективів НАБУ?
  • Яка роль СБУ?
  • Які політичні висновки з цієї історії?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG