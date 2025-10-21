Свідок під тиском? «Плівки Міндіча»: деталі

У справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заговорив ключовий свідок. Серед іншого, одразу заявив про тиск і погрози. Сам детектив залишиться під вартою до грудня.

Магамедрасулов – це той детектив, який, як заявляють медіа, міг фільмувати вище керівництво держави (так звані «плівки Міндіча», факт існування яких досі під питанням).

Тим часом НАБУ заявляє про обшуки в родичів ще одного детектива.

Про що це свідчить?

Про що говорить свідок у справі Магамедрасулова?

Чи можуть свідків залякувати?

Які перспективи справи детективів НАБУ?

Яка роль СБУ?

Які політичні висновки з цієї історії?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: