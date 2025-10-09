Доступність посилання

Нова стратегія Росії, блекаути, Зеленський. Влада (не) готова?

Нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні, пише Bloomberg. Місцеві влади прогнозують проблеми в областях і найважчу зиму.

  • Україна готова до блекаутів?
  • Зеленський обіцяє Росії дзеркальну відповідь на можливі блекаути: що це означає?
  • Які болючі точки можуть знайти у Росії?
  • Тим часом парламент вирішив не заслуховувати цього тижня енергетичне питання – що кажуть у профільному комітеті з приводу готовності України до нових викликів і потенційних блекаутів?
  • Чи пішли б європейці захищати свої країни у разі збройного нападу?
  • Опитування і дослідження: Україну продовжують підтримувати?
  • Європа готова вкладатися у власну оборону?

