Нова стратегія Росії, блекаути, Зеленський. Влада (не) готова?

Нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні, пише Bloomberg. Місцеві влади прогнозують проблеми в областях і найважчу зиму.
- Україна готова до блекаутів?
- Зеленський обіцяє Росії дзеркальну відповідь на можливі блекаути: що це означає?
- Які болючі точки можуть знайти у Росії?
- Тим часом парламент вирішив не заслуховувати цього тижня енергетичне питання – що кажуть у профільному комітеті з приводу готовності України до нових викликів і потенційних блекаутів?
- Чи пішли б європейці захищати свої країни у разі збройного нападу?
- Опитування і дослідження: Україну продовжують підтримувати?
- Європа готова вкладатися у власну оборону?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
Форум