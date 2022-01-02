Донбасс: тексты, которые вы читали в 2021-м

Эти материалы Радио Донбасс.Реалии в 2021-м году больше всего заинтересовали вас, наших читателей. Давайте, просмотрев их, освежим в памяти и весь этот год. Что из сказанного в этих текстах стоит запомнить на будущее – чтобы сохранить, а может, наоборот, больше никогда не повторять?

Как это – учить украинский язык тайком, ехать на экзамены сорок часов черед территорию чужой страны, и бояться, что не пустят? Истории молодых людей, который пережили оккупацию детьми, но стремятся быть с Украиной.

«Над полуразрушенным коттеджем вблизи Донецкого аэропорта развевается сине-желтый флаг. В некогда богатый, а теперь заставленный военными машинами двор, заезжает «коряга» – старенькая машина, выкрашенная в зеленый цвет. Оттуда выходят трое мужчин в камуфляже. Невыразимо уставшие, уже несколько суток без нормального сна, они держат в руках рюкзаки и пару небольших чемоданов серого цвета...» Трогательный репортаж «изнутри» украинской аэроразведки.

Какие товары действительно производят на оккупированных территориях – и могут ли они заинтересовать Россию как потенциального покупателя? Дело в том, что Владимир Путин в 2021-м приравнял «сертификаты» продукции, произведенной в ОРДЛО, к российским. Вывезти, на самом деле, мало что можно – но кое-что мы все же нашли. Здесь – максимально полный обзор продуктов из ОРДЛО.

Всегда полезный инструмент для тех, кто сталкивается с искажениями истории конфликта на Донбассе. «Самая короткая история российско-украинской войны» – это только факты, в том порядке, как они происходили. Кликните на картинку, чтобы открыть.

А здесь – все главные расследования о российском участии в конфликте, которые делали международные команды. Это может вам пригодиться, если нужен подробный отчет – кто, где, каким оружием.

Какова вероятность нового вторжения России – это вопрос, на который точного ответа не знают ни украинские власти, ни разведка США, ни многочисленные военные аналитики. Украина уверяет: военные готовы к любому развитию. А что гражданские? Следует знать, как действовать во время военных действий на территории страны и вашего города. Здесь мы поговорили с людьми, которые хорошо изучили урок предыдущей атаки: в 2014-м все было для них также новое и неизвестное – а теперь у них есть огромный опыт собственного выживания и помощи другим в условиях боевых действий.

Радио Донбасс. Реалии за последние несколько лет собрало полную информацию о расположении больших баз военной техники на оккупированных территориях Донбасса. Рассказываем – где Россия окопалась там.

И еще об актуальных угрозах: как может выглядеть возможная военная операция Кремля на юге Украины, и какие шаги предпринимает командование Вооруженных сил, чтобы это предотвратить? Качественный обзор из Одессы.

Российские гибридные силы сняли ролик, в котором студенты «призывают» своих ровесников в России не выходить на улицы в поддержку Алексея Навального. В качестве аргументов молодые люди рассказывают якобы историю своей страны, где студенческие протесты привели к «гражданской войне». Мы сделали анатомию этого ролика, чтобы показать, как производят пропаганду.

Рассказ от очевидицы, которая поехала на оккупированную территорию через Россию: ведь группировки держат закрытыми КПВВ уже больше, чем полтора года.

Группировка «ДНР» в 2021-м занималась «выявлением и обращением с недвижимым бесхозяйным имуществом». Что делать людям, которые бросили квартиры и выехали из Донецка?

Городок Золотое в Луганской области из последних сил сдерживает натиск опасной воды. Она движется под землей – на него и всю подконтрольную Украине территорию. Там мы побывали с выездным эфиром и коснулись оранжевой воды в речке Камышевахе.

Мы продолжали гулять по городам, которые подконтрольны сейчас гибридной администрации России. Походили много где, но самой неожиданной находкой стала вот эта старая детская площадка в Донецке. Если кликнете на фото – откроется фоторепортаж о Путиловке, самом опасном районе Донецка (и там еще больше странных фигурок для детей).

Неожиданный для нас формат (сами удивились). Это история семьи, в которой отражена история страны, да и в целом европейская история 20-го века. О французском инженере, который строил заводы на востоке Украины, и правнук которого до сих пор ищет его следы...

Оставайтесь с нами в 2022-м, пишите нам на почту и в соцсети, предлагайте темы и оставляйте истории – возможно, их вы вскоре прочтете на сайте Радио Свобода!

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу