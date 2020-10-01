«Зірка» Фокіна згасла» – видання (огляд преси)

Вітольда Фокіна звільнили з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі. «Зіркою став. Не очікував навіть», – заявив він 29 вересня перед засіданням комітету Верховної Ради з питань організації державної влади для пояснення своїх висловлювань щодо Донбасу. А «зіркою» він став саме через свої попередні заяви, які викликали хвилю обурення в суспільстві і політикумі, стверджує газета «День».

Стосувалися ці заяви того, що особливий статус потрібно надати усьому Донбасу, включно з підконтрольними Україні територіями. Також Фокін виступив за повну амністію для учасників подій на сході. На його думку, такі кроки назустріч Росії підштовхнуть її відмовитися від місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до повернення державного кордону під контроль України.

Втім, прихід на засідання комітету лише додало «зірковості» Фокіну, бо його позиція стала остаточно зрозумілою – навіть для тих, хто ще сумнівався, йдеться далі. Він заявив, що жодного підтвердження того, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною, поки що не бачив. Проте він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки військових Росії.

Після таких «зізнань» комітет Верховної Ради ініціював наступну постанову – «засудити висловлювання і припинити його перебування у складі... делегації».

Газета пише, що позиція Вітольда Фокіна давно відома, тому його залучення до роботи в ТКГ – це питання відповідальності. «Чинні керівники держави перебувають у владі вже майже півтора року, а отже, події і рішення, які відбулися і були ухвалені в рамках вирішення питання Донбасу, – це вже їхня відповідальність, незважаючи на «заслуги» попередників», – наголошує газета. Стаття називається «Зірка» згасла...».

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента України Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити Фокіна.

Критичні відгуки на адресу Фокіна через його висловлювання залишив у фейсбуці і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року.

30 вересня пресслужба президента України повідомила, що Фокіна звільнили з української делегації в ТКГ.

Пише про скандальні заяви Вітольда Фокіна і газета «Голос України». У публікації «Переплутав офіційне з особистим?» видання інформує про вимоги народних депутатів до СБУ й ДБР «негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради стосовно Фокіна». Про це, зокрема, заявили у фракції «Європейська солідарність». Співголова фракції Ірина Геращенко цікавиться: «Як тепер українським дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники його не помічають?».

«Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави... Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру. Підкреслюємо, що не можна просто назвати миром умови тимчасової окупації частини нашої території, заплющивши очі на існування окупаційних структур та повну відсутність безпеки на цій території. Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією. Тільки це може бути шляхом до справжнього миру», – йдеться в повідомленні пресслужби президента України 30 вересня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Ще одна тема, яку жваво обговорює сьогоднішня преса – прагнення осіб, яких звинувачують в антиукраїнській діяльності, отримати посади в місцевих радах. Так, «Газета по-українськи» коментує рішення колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи знову балотуватись на посаду міського голови.

«Юридично вона перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста російськими диверсантами у квітні 2014 року. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної групи», – нагадує видання.

«Штепа не засуджена. У законі розмиті формулювання про державну зраду, – каже експерт газети, політтехнолог Олексій Голобуцький. – А мали би давним-давно ухвалити закон про антиукраїнську діяльність. Щоб кожна заява чи дія на підрив суверенітету, незалежності була покарана. Цього немає». Експерт зауважує, що «у багатьох містах, облрадах до влади прийдуть представники «Опозиційної платформи – За життя», «Партії Шарія» та інші проросійські сили. Це повністю змінить політичну картину. Це загроза нашій незалежності й суверенітету», – наголошує Голобуцький.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі 3 600 євро компенсації. ЄСПЛ визнав обґрунтованою скаргу Штепи про відсутність підстав для її арешту та занадто довге розслідування її справи.

Попередня влада не ухвалила ефективних законів із протидії колабораціонізму. Передбачалося, що люди, які співпрацювали з окупантом, не зможуть балотуватися на виборні посади і працювати на державній службі. Нова влада за півтора року теж не зробила нічого, наголошує дописувач тижневика «Країна», журналіст Сергій Висоцький. Він вважає, що українського простору меншає, ці порожнини заповнює Росія. Якщо у східних областях в органи влади зайдуть колаборантські партії, Путін продовжить проєкт «Новоросія», прогнозує журналіст.