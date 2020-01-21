Кремль хоче зрівняти жителів окупованого Криму з іншими виборцями наступника Путіна

(Рубрика «Точка зору»)

Робоча група, що розглядає зараз правки до Конституції Росії, внесені президентом Володимиром Путіним, запропонувала не поширювати необхідний для балотування на посаду голови держави «ценз осілості» на росіян, які раніше були громадянами держави, «яка була прийнята або частина якої була прийнята в Російську Федерацію».

Простіше кажучи ‒ на жителів Криму. Жодних інших частин інших держав, які анексовані Росією, в її Конституції поки що не спостерігається.

За що не візьмуться після окупації півострова російські законодавці ‒ постійно необхідно враховувати, як була здійснена анексія

Ця пропозиція, думаю, ще раз демонструє, як кримський хвіст виляє кремлівською собакою. За що не візьмуться після окупації півострова російські законодавці ‒ постійно необхідно враховувати, як була здійснена анексія.

Якщо йти за буквою закону, то запропонований Володимиром Путіним 25-річний ценз осілості виключав можливість участі у виборах кандидатів із «кримською пропискою». Але тоді довелося б щоразу згадувати, що ще зовсім недавно Крим був ‒ а з точки зору міжнародного права і здорового глузду й залишається ‒ частиною України. Схоже, тоді довелося б миритися з тим, що на кожних російських президентських виборах «патріотичні сили» висували б у президенти чергового «ветерана кримської весни» ‒ не для того, щоб він переміг або хоча б брав участь, а для того, щоб продемонструвати, що вони ‒ більші патріоти, ніж кремлівські небожителі. А у кризових умовах, у разі економічної кризи або не дуже гладкого «транзиту влади», така «демонстрація патріотизму» в дезорієнтованому суспільстві може бути небезпечною для російської влади. І ось для того, щоб перестрахуватися, впевнений, жителів викраденого півострова «зрівнюють» у правах із усіма іншими виборцями наступника Путіна ‒ але ціною спеціальної правки до Конституції країни! Отакої!

Жителів викраденого півострова «зрівнюють» у правах із усіма іншими виборцями наступника Путіна

Але, з іншого боку, це й «правка на виріст». Кремль тепер може анексувати нові країни й регіони, а всі їхні жителі, можливо, отримають право балотуватися на посаду президента Росії без ніякого «цензу осілості».

Усі. Навіть Лукашенко.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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