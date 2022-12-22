За лаштунками візиту: як домовленості Зеленського і Байдена вплинуть на хід війни

Про що домовився Зеленський у США і яке це має значення для України?

Які підсумки короткого візиту президента України до США.

Коментатори вже назвали його: безпрецедентним, історичним, надихаючим. І порівняли в виступом Черчилля в 1941 році.

Як у США, Європі та в Україні реагують на заяви Байдена і Зеленського?

Три можливі варіанти завершення війни? Зеленський – один

США мають три моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Дві моделі передбачають часткову втрату Україною своїх територій.

Президент України категорично це відкинув, пише видання Washington Post.

У чому помиляється Захід?

​Кремль робить вигляд, що не стурбований

У Кремлі заявили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня не прозвучало слів, які свідчили б про «готовність прислухатися до занепокоєнь Росії».

«Ані з боку президента Байдена, ані з боку президента Зеленського не прозвучало хоч якихось слів, які можна було б сприймати як потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Росія вже втратила 100 тисяч у війні проти України?

Генеральний штаб Збройних сил України після першого зведення вранці про понад 100 тисяч загиблих з початку вторгнення вояків РФ уточнив, що ця позначка була подолана за рахунок загибелі за попередню добу 660 військових РФ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 100 400 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Шойгу запевняє, що російська армія в Україні несе мінімальні втрати.

А що насправді?

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