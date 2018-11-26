Що та звідки у Німеччині дізнаються про порушення прав людини у Криму?

Правозахисники з Німеччини констатують, що у медіа їхньої країни з’являється дедалі менше повідомлень про ситуацію з правами людини у Криму. Зокрема, третину матеріалів про Крим публікують пропагандистські видання Russia Today Deutschland та Sputnik Deutschland. Це, на думку експертів, значно впливає на сприйняття подій на анексованому Росією українському півострові.

«Допоки ми мовчатимемо про проблеми прав людини у Криму, прихильники анексії Криму дедалі голосніше говоритимуть, що на півострові все у порядку», – впевнений Олексій Козлов, правозахисник та директор німецької неурядової організації Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V.. За даними дослідження, яке проводила ця організація протягом останніх 6 місяців, у німецьких ЗМІ з'явилося 350 публікацій, у яких згадувався Крим.

Під час моніторингу, за словами Козлова, центральні медіа та Russia Today Deutschland і Sputnik Deutschland були розподілені в окремі групи. «Із цих 350 публікацій 108 були вироблені саме російськими пропагандистськими ЗМІ. Наприклад, тема порушення прав людини у Криму повністю ігнорується цими медіа. Про голодування Сенцова було зроблено центральними каналами 207 сюжетів, а у пропагандистських – усього 4. Причина цього очевидна – бо це не входить до їхнього порядку денного», – повідомив Олексій Козлов 25 листопада у Києві під час презентації результатів моніторингу у рамках конференції «Права людини у Криму: погляд з Німеччини».

Серед основних тем, які висвітлюють медіа у Німеччині щодо Криму, згідно з дослідженням, найпопулярніші у зазначений період стосувалися голодування Олега Сенцова, європейських санкцій проти Росії та екологічної ситуації в Армянську.

«Альтернатива для Німеччини» та Крим

Під час моніторингу організація Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. підрахувала також і кількість незаконних відвідувань Криму закордонними політиками. За їхніми підрахунками, з моменту анексії півострів відвідало 45 осіб з псевдодипломатичними візитами. Німців серед них було 22 особи.

«Із цих 22 осіб 18 належать до ультраправої партії «Альтеранатива для Німеччини». А 14 з них відвідали Крим саме у 2018 році. Це говорить про певну тенденцію взаємодії російського уряду з цією партією», – наголосив Олексій Козлов.На думку правозахисника, таких візитів стає дедалі більше через відсутність покарання за це правопорушення.

У Німеччині не вдалося сформувати наратив щодо Криму – Гармс

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Ребекка Гармс, яка також брала участь у конференції, присвяченій ситуації з правами людини у Криму, погоджується з окресленими проблемами. На її думку, існує дві основні причини, чому в ФРН не вдалося сформувати сталий наратив щодо Криму.

«З одного боку, це потужна російська пропаганда, а з іншого – слабка поінформованість німців про історичне минуле України», – вважає Ребекка Гармс. Саме тому, на думку євродепутата, питання порушень прав людини у Криму так мало висвітлюються в німецькій пресі.

Проте Гармс запевняє, що у ЄС є групи європарламентарів, які протидіють будь-яким спробам підняти дискусії щодо політичного визнання анексії Криму. «Це нелегально зайнята українська територія з порушенням усіх норм міжнародного права», – запевнила євродепутат у однозначності трактування акту російської агресії проти України.

Водночас німецький політик підкреслила, що європейський тиск на російські відомства продовжуватиметься. «Зокрема ми хочемо домогтися дозволу на відвідування Олега Сенцова у колонії в Лабитнангі офіційною європейською делегацію», – повідомила Гармс.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».