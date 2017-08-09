Радіо Свобода Daily: 9 років від «п’ятиденної війни» у Грузії

9 років від «п’ятиденної війни» у Грузії

З цієї нагоди відбулись три символічні події.

Із візитом у сепаратистський регіон Грузії – Абхазію – прибув російський президент Володимир Путін. Там він пообіцяв, що Москва гарантуватиме безпеку і незалежність регіону. Засуджені за статтею про державну зраду й помилувані наприкінці липня росіянки вийшли на свободу. (Марина Джанджґава та Аннік Кесян були засуджені за те, що надіслали своїм знайомим у Грузії SMS-повідомлення про російську військову техніку, яку вони побачили на залізниці в Сочі незадовго до конфлікту в Південній Осетії). Тим часом у самій Грузії на знак протесту проти постійної присутності російських військ у сепаратистському регіоні декілька грузинів взялися за руки на автомагістралі поблизу Південної Осетії.

На черзі дві новини від ГПУ та по одній від НАБУ і НАЗК.

У НАБУ повідомили про затримання шести людей у рамках розслідування розкрадання коштів проекту «Стіна».

У НАЗК внесли припис посадовцю компанії «Укренерго» через сімейні стосунки його підлеглого, який систематично погоджував документи на переведення і призначення своїх двох синів і невістки.

У ГПУ заявили про вручення обвинувальних актів чинному члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському та його помічнику, підозрюваним у шахрайстві, а також опублікували повістку на допит заступника міністра внутрішніх справ, генерал-полковника Сергія Ярового щодо «справи 2 травня» в Одесі.

На роботі – на підпитку

Адміністративний протокол за пияцтво на робочому місті та кримінальне провадження у зв’язку зі смертю дитини – такі наслідки вживання алкоголю в робочий час для травматолога Бориспільської центральної районної лікарні. Поки поліція з’ясовує, чи зміг би врятувати тверезий лікар восьмирічну дитину, що залишалась живою після страшної ДТП під Києвом, представниця експертного середовища запевняє: за подібні порушення лікарів має карати сама медична спільнота.

Подорожі з анульованим паспортом

Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство і перебуває у розшуку в Грузії, продовжує подорожувати Європою. У вівторок він виїхав із Польщі й прибув до Литви, де заявив, що не претендує на прихисток. Як заявив Саакашвілі в інтерв’ю Радіо Свобода, він в’їжджає в країни і виїжджає з них за українським паспортом. Як і чому це можливо, якщо, як заявляла Державна міграційна служба, його документи анульовані? Відповіді за лінком.

Міністр за $500, заступник міністра за $400

Засновники сервісу державних закупівель ProZorro продають на аукціоні зустрічі з українськими чиновниками. В асортименті – сніданок, зокрема, із заступником міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасією Дєєвою, головою Міністерства юстиції Павлом Петренком або реформатором Максимом Нефьодовим. Мета акції благородна – усі кошти йдуть на закупівлю дитячих апаратів штучної вентиляції. Чи багато людей, які платять за таке, читайте тут.

Вона все ще крутиться

Як і попередній огляд, сьогоднішній теж завершуємо музикою. І розповімо про меломанів у Львові, що мають свій Вініл (VIHIΛ) клуб, де можна послухати не лише сучасні платівки світових та українських виконавців, але й побачити унікальну колекцію грамплатівок «Бітлз», Квітки Цісик, класичної, рокової музики. За оцінками меломанів, у світі дедалі популярнішою є культура вінілових платівок. Тож про багатьом знайомий хриплий звук програвача вінілу у своєму матеріалі вирішила нагадати наша львівська кореспондентка.

Насолоджуйтесь різноманіттям звуків!

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