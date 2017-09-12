Підполковник ГРУ Росії розповів у монастирі Мінська про боротьбу «за святу Русь» і участь у війні на Донбасі

Інна Студзинська

Підполковник запасу ГРУ Росії Антон Маньшин потрапив до Свято-Єлисаветинського монастиря, що у районі Мінська Новинки (Білорусь), як паломник. Оскільки він давав інтерв'ю сайту pravoslavie.ru, виступав в російських монастирях, то його запросили і в недільну школу цього мінського монастиря. Але в монастирі визнали, що «це була помилка» і «неприємна історія».

У неділю підполковник запасу Головного розвідувального управління Росії Антон Маньшин, названий «воїном Христовим Антонієм», говорив віруючим в мінському Свято-Єлисаветинському жіночому монастирі про «війну за святу Русь, без поділу на білу, малу і велику», і про те, що присутні чоловіки візьмуть у ній участь. Також Маньшин на зустрічі з сотнею вірян говорив, що «пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, засвітився і в Сирії», розповідав про «чудеса Божі на війні», повідомляє «Наша нива».

Голова Синодального інформаційного відділу Білоруської православної церкви протоієрей Сергій Лєпін сказав Білоруській редакції Радіо Свобода, що знає про неоднозначний виступ російського підполковника, але зараз він перебуває на канікулах за кордоном і пообіцяв надіслати свій коментар електронною поштою.

«Це наша помилка»

Редактор сайту Свято-Єлисаветинського монастиря черниця Іоанна не знає, звідкіля взявся підполковник Маньшин, але висловила своє ставлення до виступу російського офіцера: «На жаль, це була наша помилка, що ми це організували. Але я, на жаль, не знаю, звідки взявся цей підполковник. Це дуже неприємна історія».

Іоанна порадила звернутися до черниці Єлизавети, яка організувала організувала зустріч з Антоном Маньшиним.

Черниця Єлизавета розповіла, що російський офіцер потрапив в монастир як паломник: «Інтерв'ю з ним було на сайті pravoslavie.ru, виступав він в Новоспаському монастирі. Ми йому теж запропонували, щоб він виступив з промовою і в нашій недільній школі. Виступ відбувся. А про зміст його виступу я говорити не хочу». Після цього вона вибачилася і поклала трубку.

З інтерв'ю «Молитві офіцера», яке опубліковане на сайті pravoslavie.ru, випливає, що півтора року тому Антона Маньшина відправили на пенсію по інвалідності. На запитання, як він живе, чим займається, підполковник запасу відповів так: «Та як живу ... навіть не знаю, що сказати. Будинок, церква, монастирі, святі місця».

Білоруський філософ Алесь Антипенко з приводу цього інциденту висловив думку, що такі войовничі проповідники, як Антон Маньшин, руйнують і саму церкву, і довіру до неї: «Я хотів би згадати цитату з Євангелія, яка в цьому випадку дуже важлива. Як засновник цієї церкви Ісус Христос ставився до тих, хто святилище перетворює на місце торгівлі, пропаганди якихось незрозумілих цінностей, самореклами тощо. Місце пропагандистів – на державному телебаченні та радіо. Церква – це святе і дуже затишне місце для віруючих, це не місце, де розпалюються пристрасті, це не місце, де є якась войовничість, це не місце, де з'являються якісь дивні люди. І якщо приїжджають якісь дивні проповідники і розповідають нам ще більш дивні войовничі речі, які насправді руйнують і церкву, і довіру до неї, це просто неприйнятно».

Очільник Братства святих віленських мучеників Микола Матрунчик теж переконаний, що церква не повинна бути пропагандистським майданчиком: «Безумовно, це безглуздість – запросити таку одіозну фігуру до церкви, тим більше виступати в недільній школі, куди віруючі приходять з дітьми. Потрібно, щоб в церкві серйозно працював відділ зі зв'язків з громадськістю, щоб там були професійні і знаючі люди – хто приїжджає, з якими виступами, які цінності просуває. Церква не повинна бути пропагандистським майданчиком, де російський військовослужбовець ділиться своїм сумнівним дослідженням бойових дій, просуває ідеї «русского мира».

Матеріал повністю – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода